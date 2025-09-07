Íslenska liðið búið að gera heimavinnuna fyrir þriðjudaginn – „Þurfum að nýta okkar móment“

Íslenska karlalandsliðið er búið að kortleggja það franska og mun freista þess að stríða þeim í París á þriðjudagskvöld. Þetta segir Ísak Bergmann Jóhannesson, sem var hetjan í síðasta leik.
Um annan leik í undankeppni HM er að ræða. Íslenska liðið vann Aserbaísjan 5-0 í fyrstu umferðinni, þar sem Ísak skoraði tvö mörk og var að margra mati maður leiksins.
„Þetta verður mjög erfiður leikur en við erum gíraðir í þetta eftir góðan 5-0 sigur á Laugardalsvelli,“ sagði Ísak við 433.is í dag, en liðið fór yfir til Parísar í gær.
„Þeir eru með mjög góða leikmenn, Mbappe, Olise og fleiri kalla. En þeir eru ekki með target-framherja. Við verðum með turnana okkar sem geta skallað allt í burtu og svo verðum við þéttir fyrir í lágblokkinni. Við þurfum svo að nýta okkar 2-3 móment til að stríða þeim.“
Arnar Gunnlaugsson er að fara að stýra sínum sjötta leik frá því hann tók við í byrjun árs.
„Mér finnst Arnar frábær þjálfari og ég persónulega er að læra mikið af fundunum hjá honum. Hann er ótrúlega klár þjálfari og greinilega búinn að þróa sig, frá því hann var með Víking og svo hingað í landsliðið.“
Þess má geta að vegna tæknilegra örðugleika er viðtalið í tveimur hlutum hér að neðan.