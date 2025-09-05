fbpx
Föstudagur 05.september 2025

Fundaði með Guehi eftir rússíbanann með Liverpool

Elías fékk tíðindin í gær – „Hrikalega sterk frammistaða“

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 5. september 2025 21:28

Elías Rafn Ólafsson kom inn í mark Íslands í 5-0 stórsigri á Aserbaísjan í fyrsta leik undankeppni HM í kvöld.

Hákon Rafn Valdimarsson hefur verið aðalmarkvörður Íslands undanfarið en Elías vann sig inn í liðið.

„Það var bara geggjað að fá að koma inn í liðið. Það var ekkert mikið að gera en hrikalega sterk frammistaða hjá liðinu, að gefa engin færi á sér,“ sagði hann eftir leik.

Hvenær vissirðu að þú yrðir í markinu? „Ég fékk að vita það í gær.“

Það var afar lítið að gera hjá Elíasi í markinu í kvöld.

„Maður verður bara að spila þennan leik eins og þegar maður ver 4-5 sinnum. Ég þurfti ekki að verja í dag en maður sér að það sem við erum að gera er að virka.“

Ítarlegra viðtal er í spilaranum.

