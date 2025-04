Telja þetta vera spillingu í sinni tærustu mynd – Mjög umdeildur sjónvarpssamningur

Sjónvarpssamningur vegna Heimsmeistaramóts félagsliða hefur vakið athygli og þá sérstaklega í Bretlandi.

Enginn áhugi var á því að kaupa mótið sem fram fer í Bandaríkjunum í sumar, Sky, BBC og fleiri höfðu engan áhuga á að borga fyrir mótið.

ITV bauðst til að taka mótið en vildi ekki borga krónu fyrir réttinn á því, var þetta áfall fyrir FIFA sem er að setja púður í keppnina.

Málið var tekið fyrir í hlaðvarpinu, Upshot.

It was always gonna be hard to beat ITV's bid of £0 for the Club World Cup, but Saudi just about edged them out with their offer: $1 billion. pic.twitter.com/tIat2uPzDU

— The Upshot podcast (@UpshotTowers) April 11, 2025