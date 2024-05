Tvö stórlið á Englandi hafa áhuga á Thomas Tuchel í sumar

Thomas Tuchel hefur útilokað það að hætta við að hætta með FC Bayern í sumar, félagið hefur rætt þann kost við hann.

Eftir að Bayern sagði Tuchel upp hefur félagið reynt að finna eftirmann hans en það án árangurs, nokkrir hafa hafnað starfinu.

Því er félagið farið að skoða aðra kosti og einn af þeim var að endurráða Tuchel en hann hefur ekki áhuga.

Florian Plettenberg virtur blaðamaður í Þýskalandi segir að bæði Manchester United og Chelsea hafi sett sig í samband við Tuchel.

Hann segir að viðræður United við Tuchel séu enn á byrjunarstigi en félagið skoðar hvort reka eigi Erik ten Hag í sumar.

Chelsea er að skoða stöðu sína en tæp tvö ár eru frá því að Chelsea rak Tuchel úr starfi.

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 6, 2024