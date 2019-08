Mourinho táraðist í viðtali – Er kominn með nóg

Jose Mourinho, fyrrum stjóri Chelsea, hefur verið án félags síðan í desember og starfar nú í sjónvarpi.

Mourinho var rekinn frá Manchester United í desember og ætlaði sér að snúa aftur á fótboltavöllinn í sumar.

Það gerðist hins vegar ekki en hvort að Mourinho hafi hafnað liðum eða hvort tilboðin hafi ekki borist er ekki víst.

Mourinho mætti í viðtal í gær þar sem hann sagðist sakna fótboltans gríðarlega enda um mjög sigursælan stjóra að ræða.

Mourinho táraðist í viðtalinu og segir að það sé erfitt fyrir sig að njóta þess að vera í svo löngu fríi.

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA

