Sjáðu hörmuleg mistök Adrian: Minnti á Karius

Adrian, markvörður Liverpool, gerði ansi slæm mistök í dag er liðið mætti Southampton.

Liverpool heimsótti Southampton á St. Mary’s völlinn og hafði betur 2-1 á útivelli.

Sadio Mane og Roberto Firmino sáum að skora mörk gestanna en Danny Ings skoraði mark Southampton.

Mark Ings var heldur auðvelt en Adrian gaf boltann beint á hann og þaðan fór boltinn í netið.

Mistökin minntu ansi mikið á þau sem Loris Karius gerði í úrslitaleik Meistaradeildarinnar 2018.

Adrian trying to be Karius? #SOULIV pic.twitter.com/SCrKdDl538

— 𝖑𝖔𝖆𝖉𝖎𝖓𝖌 (@69DlOR) 17 August 2019