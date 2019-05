Sjáðu reiðiskast stjörnu Chelsea: Reifst við leikmenn og þjálfara

Það hefur ekki gengið vel hjá framherjanum Gonzalo Higuain sem samdi við Chelsea í janúar.

Þrátt fyrir að hafa skorað nokkur mörk fyrir Chelsea hefur frammistaða hans ekki verið heillandi.

Chelsea fékk Higuain í láni frá Juventus í janúar en hann gerði tveggja ára lánssamning við félagið.

Argentínumaðurinn er pirraður þessa dagana en hann fékk lítið reiðiskast á æfingasvæðinu í gær.

Þar má sjá Higuain reiðast út í bæði þjálfara Chelsea sem og leikmenn en óvíst er hvað var að angra hann.

Myndband af þessu má sjá hér.

Angry Higuain 😡

What annoyed the Chelsea striker in training yesterday? 😳 pic.twitter.com/5iXNVXFDWm

— Goal (@goal) 23 May 2019