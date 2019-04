Salah fékk goðsögn til að öskra í beinni

Mohamed Salah, leikmaður Liverpool á Englandi, skoraði stórkostlegt mark í dag er liðið mætti Chelsea.

Liverpool vann sterkan sigur í titilbaráttunni á Englandi og hafði betur með tveimur mörkum gegn engu.

Sadio Mane kom Liverpool yfir snemma í fyrri hálfleik og bætti Salah við öðru stuttu seinna.

Egyptinn átti frábært skot fyrir utan teig sem hafnaði í markvinklinum og átti Kepa Arrizabalaga ekki möguleika.

Goðsögnin Martin Tyler sá um að lýsa leiknum á Sky Sports og hann öskraði hátt og mikið er hann sá boltann hafna í netinu.

Myndband af því má sjá hér fyrir neðan.

You know the goal is that good when Martin Tyler is celebrating Salah world class strike. 😂🚀🚀 pic.twitter.com/TFpopKj7IU

— Samue (@VintageSalah) 14 April 2019