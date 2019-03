Neville varð ástfanginn í gær: Solskjær fékk þrjár spurningar og mikla ást

Manchester United er komið áfram í Meistaradeild Evrópu eftir leik við frönsku meistarana Paris Saint-Germain í gær.

Um var að ræða seinni leik liðanna en United tapaði fyrri leiknum 2-0 á sínum heimavelli, Old Trafford. Það var boðið upp á skemmtilegan leik í Frakklandi þar sem United hafði betur með þremur mörkum gegn einu.

Romelu Lukaku var heitur í gær og skoraði tvö mörk fyrir gestina í fyrri hálfleik. Juan Bernat skoraði þó einnig fyrir PSG en staðan var 2-1 eftir fyrstu 45.

Á 90. mínútu leiksins þá fékk United svo vítaspyrnu en Presnel Kimbempe fékk þá knöttinn í höndina innan teigs og steig Marcus Rashford á punktinn. Rashford skoraði af miklu öryggi framhjá Gianluigi Buffon í markinu og tryggði United 3-1 sigur og fer liðið því áfram á mörgkum skoruðum á útivelli.

Gary Neville fyrrum fyrirlið, Manchester United var mættur á völlnn og tók viðtal við Ole Gunnar Solskjær eftir leik. Hann var ástfanginn af Solskjær eftir leik.

,,Hversu langan samning viltu, hvað viltu í laun og hvar á styttan að vera?,“ sagði Neville við Solskjær eftir leik.

Viðtalið má sjá hér að neðan en Neville reyndi að kyssa Solskjær eftir leik.

What have you just done ! 👹

pic.twitter.com/gWZOuRdSS1

— Gary Neville (@GNev2) March 6, 2019