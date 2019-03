Aðstoðarþjálfari United fór beint á Twitter eftir leik – Sjáðu hvað hann sagði

Marcus Rashford reyndist hetja Manchester United í kvöld er liðið mætti Paris Saint-Germain í Meistaradeild Evrópu.

United tapaði fyrri leiknum 2-0 í Manchester og þurfti því að gera þrjú mörk til að sjá PSG úr leik í kvöld.

Það tókst að lokum en United hafði betur með þremur mörkum gegn einu þar sem dramatíkin var í aðalhlutverki.

Undir lok leiksins fékk United dæmda vítaspyrnu og steig Rashford á punktinn og skoraði örugglega.

Það mark reyndist nóg til að tryggja United áfram en liðið skoraði fleiri mörk á útivelli.

United hefur verið á mikilli uppleið undanfarið eftir komu Ole Gunnar Solskjær og Mike Phelan.

Phelan aðstoðar Solskjær hjá United þessa dagana en hann starfaði áður með Sir Alex Ferguson.

Hann setti inn færslu á Twitter beint eftir leikinn í kvöld þar sem hann ræddi Rashford.

,,Slakaðu á vinur.. Við höfum spilað í stærri leikjum en þetta. Andaðu bara og komdu boltanum í netið. Allt hluti af starfinu,“ skrifaði Phelan.

Relax son… we’ve played in bigger games than this lad. Breathe and just put it in the net. All part of the job😉⚽️👍🏻 pic.twitter.com/hSusyx7y1p

— Mike Phelan (@Mike_Phelan_1) 6 March 2019