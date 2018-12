Hafðu dregið fyrir hjá dýrinu

Vertu með útvarp eða sjónvarp í gangi

Vertu með dýrinu ef hægt er

Reyndu að draga athygli gæludýrsins að öðru en flugeldum

Dýrin um áramót

Nokkur atriði er gott að hafa í huga þegar kemur að gæludýrunum okkar um áramót. Fæstum dýrum er sérlega vel við flugelda og því er gott að vera búin að sjá hvað við getum gert til þess að létta þeim lífið.

Best er að tryggja öryggi allra dýra eins og hægt er dagana í kringum áramótin, algengt er að sprengt sé á öllum tímum dags og því mikilvægt að vera viðbúin.

Ef hægt er að halda köttum inni þessa daga er það heppilegast.

Viðraðu hundinn í taum til þess að minnka líkurnar á því að hann stökkvi frá þér í hræðslu við flugelda, ef þú vilt veita hundinum aðeins meira frelsi leggjum við til að hafa hann í löngum taum eða t.d. sporalínu.

Þegar nálgast gamlárskvöld þurfum við sem eigendur að hugsa út í öryggi dýranna, þau þurfa að vera í öruggu rými þar sem ekki er hætt við því að þau sleppi út þegar umgangur er um heimilið. Best er ef dýrið getur verið í herbergi þar sem heyrist lítið inn (og jafnvel án glugga þannig að blossarnir sjáist ekki heldur) og ef hægt er að við séum með dýrinu. Munum að fara snemma út með hundana að pissa fyrir nóttina en frábær tími til þess er þegar skaupið er í gangi, þá eru afar fáir að skjóta upp.

Hvað get ég gert til að leiða athyglina frá látunum?

Bjóddu uppáhalds nagdótið.

Bjóddu hundinum eða kettinum Kong leikfang sem er fyllt með gómsætri fyllingu. Kong má setja í frystinn til þess að taki lengri tíma að veiða fyllinguna upp úr.

Gefðu gott nagbein (ekki eldað bein).



Hvað ef þetta dugir ekki til?

Sum dýr eru einfaldlega of hrædd við flugelda til þess að það dugi að reyna beina athygli þeirra annað. Fyrir þau dýr eru til vörur sem hafa slakandi eiginleika án þess að virka sljóvgandi.

Við höfum góða reynslu af Sanal Relax töflum en þær eru með jurtum sem hafa þekkta slakandi virkni fyrir hunda, ketti og nagdýr. Best er að byrja gefa þær 2-3 dögum fyrir gamlárskvöld til þess að hámarka virknina.

Eins er hægt að fá lyktarefni sem hefur slakandi áhrif, það kemur þá í sprey formi, í hálsól eða í lyktardreifara í innstungu. Sama er með það og töflurnar að besta virknin næst þegar notkun hefst fyrir mesta stressið.

Ef hundurinn eða kötturinn hefur sýnt viðbrögð sem einkennast af ofsahræðslu fyrri áramót geta dýralæknar einnig ávísað róandi lyfjum en best er að vera tímanlega í sambandi við dýralækni enda opnunartími dýralæknastofa takmarkaður um jól og áramót.

Eitthvað er um hunda sem ekki kippa sér upp við lætin og ljósin en við minnum eigendur þeirra líka á að betra er að setja öryggið á oddinn og að hafa þá líka inni enda geta flugeldar flogið aðra leið en ætlað er.