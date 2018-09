Upplifði mjög erfiða tíma í sumar – ,,Þessi bikar er fyrir þig, elsku pabbi minn“

View this post on Instagram

Þessi er ekkert að fara. Íslandsmeistarar annað árið í röð 🏆🏆 Ótrúlega erfitt tímabil fyrir mig andlega og líkamlega því svo stoltur að hafa endað sem Íslandsmeistari. Þessi er fyrir þig elsku Pabbi minn, veit þú fylgist með mér ❤️