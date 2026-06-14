Mörg þúsund rússneskir hermenn hafa gerst liðhlaupar í stríðinu og sumir þeirra hafa farið yfir til Úkraínu og gengið til liðs við Úkraínumenn í stríðinu gegn Rússum.
Fréttamenn sænska ríkissjónvarpsins, SVT, hittu tvo þeirra, Jevgeniy og Artjom, sem eru báðir 19 ára, á heræfingu í Úkraínu. Þeir sögðust báðir hafa aðstoðað Úkraínumenn í langan tíma með því að láta þeim í té upplýsingar um hersveitir Rússa og hergögn, síðan hafi þeir tekið skrefið til fulls og farið yfir landamærin og gengið til liðs við úkraínska herinn.
Jevgeniy sagðist hafa byrjað aðgerðir gegn löndum sínum þegar hann var á unglingsaldri en Artjom sagði að sýn hans á stríðið hafi gjörbreyst þegar hann sá myndir frá því, meðal annars frá Maríupól.
Þeir sögðust hafa skipulagt flótta sinn mjög vel í samvinnu við tengiliði sína í úkraínska hernum. Annar þeirra fékk nákvæma leiðarlýsingu sem hann fylgdi til að komast yfir til Úkraínu en hinn fékk bæði talstöð og úkraínskan einkennisbúning sendan með dróna að landamærunum.
„Úkraína er vígi frelsis, sem veitir okkur sönnum rússneskum föðurlandsvinum tækifæri til að hefna fyrir margra ára kúgun í Rússlandi,“ sögðu þeir félagar.
Rússneskir hermenn eru í sérstökum alþjóðlegum herdeildum. Í mörgum þeirra eru aðeins rússneskir ríkisborgarar en úkraínskir hermenn fylgjast náið með þeim.