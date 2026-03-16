Bjartsýnn fyrir hönd Snædísar í Bocuse d’Or

Viktor Örn Andrésson, matreiðslumeistari og framkvæmdastjóri veitingastaðarsins Brasa, náði bronsinu fyrir Íslands hönd í Bocuse d’Or árið 2017. Viktor er nú í íslenska teyminu og stendur þétt að baki Snædísi Xyza Mae Jónsdóttur sem keppir í Evrópukeppni Bocuse d’Or í Marseille í Frakklandi í dag.
,,Bocuse d’Or er ein virtasta matreiðslukeppni heims og eru þátttakendur ávallt meðal fremstu matreiðslumanna sinna landa. Ég fór fyrst út sem aðstoðarmaður 2005 og svo aftur 2007. Ég tók svo sjálfur þátt í Evrópukeppninni sem haldin var í Búdapest 2016. Ég eldaði þar styrju og styrjuhrogn og í aðalrétt eldaði ég dádýr. Þetta gekk vel og ég komst áfram í aðalkeppnina og við fengum meðal annars verðlaun fyrir besta fiskinn. Í aðalkeppninni í Lyon var í fyrsta skipti vegan réttur og það var eftirminnilegt. Á fatinu var franskur kjúklingur ásamt humar. Við fengum hæsta skorið fyrir vegan réttinn og lentum í 3. sæti í keppninni sem var mjög gott. Bocuse d’Or er stærsta keppnin og allir matreiðslumeistarar og bara allir í þessum geira fylgjast vel með henni,“ segir Viktor Örn og rifjar upp að hann hafi verið vel studdur af um 200 Íslendingum í keppninni í Lyon 2017 þar sem meðal annars víkingaklappið var tekið á áhorfendapöllunum.
Snædís steig á svið í Marseille kl. 7.45 í morgun og hefur um fimm og hálfa klukkustund til að ljúka keppnisréttum sínum.
Miðjarðarhafs-þema hófst klukkan 07.45 og veislufatið hefst klukkan 12.40. Í fyrra verkefninu þurfa keppendur að útbúa fjórtán diska þar sem fjögur hráefni eru í aðalhlutverki: smokkfiskur, nautalund af Camargue-nauti, hvítlaukur og ólífuolía. Því verkefni er skilað til dómara kl. 12.40.
Í seinna verkefninu, sem borið er fram á stóru fati, þurfa keppendur einnig að útbúa fjórtán skammta. Þar eru lykilhráefnin rauður gurnard-fiskur, litlir fjólubláir ætiþistlar, kjúklingabaunir og ígulker. Því verkefni er skilað til dómara klukkan 13.15.
Snædís hefur síðan 45 mínútur til að skila af sér eldhúsinu.
Stífar æfingar síðan í nóvember
,,Þetta er búin að vera mikil æfingatörn núna eins og alltaf fyrir þessa stóru og mikilvægu keppni sem Bocuse d’Or vissulega er. Það er búið að vera mikið stuð hjá okkur í teyminu alveg síðan í nóvember að við höfum æfingar. Við æfum í fullbúnu eldhúsi hjá Fastus en fyrirtækið er bakhjarl Bocuse d’Or á Íslandi. Það skiptir gríðarlega miklu máli að við getum æft í svo góðri aðstöðu sem eldhúsið í höfuðstöðvum Fastus er. Snædís hefur æft ásamt teyminu, sem er með henni í kokkabúrinu eins og við köllum það, 10-12 klukkutíma, 6-7 daga vikunnar síðan í nóvember. Við værum örugglega öll örugglega orðin milljónamæringar ef við værum á tímakaupi,“ segir hann og brosir.
Hver sekúnda skiptir máli í keppninni
,,Æfingarnar skipta gríðarlega miklu máli og hver sekúnda getur skipt sköpum. Þetta er alveg eins og í Formúlunni. Það eru svo lítil atriði sem skera úr um úrslitin. Hvert atriði er tímamælt og Snædís hefur bara ákveðinn tíma með það. Snædís er búin að standa sig gríðarlega vel á æfingum. Ég er bjartsýnn fyrir hennar hönd og hef mikla trú á henni og að hún komist áfram í úrslitakeppnina,“ segir Viktor Örn.
20 keppendur taka þátt í Evrópukeppninni í Marseilles og komast 10 efstu í lokakeppnina, sjálfa heimsmeistarakeppnina sem haldin verður i Lyon á næsta ári. Keppendur elda tvo rétti sem þeir framreiða á disk og fati. Viktor Örn segir að hjá dómurunum vegur bragðið þyngst, en útlitið á disknum og framsetningin á fatinu skiptir einnig miklu máli. Þá eru vinnubrögðin í eldhúsinu einnig metin, hvernig kokkarnir vinna og hvað gerist á bak við tjöldin.