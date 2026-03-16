Töfrar fram einn fallegasta páskaeftirréttinn sem sést hefur

Bjartsýnn fyrir hönd Snædísar í Bocuse d’Or

Ragna Gestsdóttir
Mánudaginn 16. mars 2026 10:19

Snædís Xyza Mae Ocampo. Mynd: Facebok.

Viktor Örn Andrésson, matreiðslumeistari og framkvæmdastjóri veitingastaðarsins Brasa, náði bronsinu fyrir Íslands hönd í Bocuse d’Or árið 2017. Viktor er nú í íslenska teyminu og stendur þétt að baki Snædísi Xyza Mae Jónsdóttur sem keppir í Evrópukeppni Bocuse d’Or í Marseille í Frakklandi í dag. 

,,Bocuse d’Or er ein virtasta matreiðslukeppni heims og eru þátttakendur ávallt meðal fremstu matreiðslumanna sinna landa. Ég fór fyrst út sem aðstoðarmaður 2005 og svo aftur 2007. Ég tók svo sjálfur þátt í Evrópukeppninni sem haldin var í Búdapest 2016. Ég eldaði þar styrju og styrjuhrogn og í aðalrétt eldaði ég dádýr. Þetta gekk vel og ég komst áfram í aðalkeppnina og við fengum meðal annars verðlaun fyrir besta fiskinn. Í aðalkeppninni í Lyon var í fyrsta skipti vegan réttur og það var eftirminnilegt. Á fatinu var franskur kjúklingur ásamt humar. Við fengum hæsta skorið fyrir vegan réttinn og lentum í 3. sæti í keppninni sem var mjög gott. Bocuse d’Or er stærsta keppnin og allir matreiðslumeistarar og bara allir í þessum geira fylgjast vel með henni,“ segir Viktor Örn og rifjar upp að hann hafi verið vel studdur af um 200 Íslendingum í keppninni í Lyon 2017 þar sem meðal annars víkingaklappið var tekið á áhorfendapöllunum.

Snædís hefur æfft stíft ásamt teyminu sínu í eldhúsinu hjá Fastus. Mynd: Kristín Markúsdóttir

Snædís steig á svið í Marseille kl. 7.45 í morgun og hefur um fimm og hálfa klukkustund til að ljúka keppnisréttum sínum.

Hér má fylgjast með keppninni í beinni útsendingun.

Miðjarðarhafs-þema hófst klukkan 07.45 og veislufatið hefst klukkan 12.40. Í fyrra verkefninu þurfa keppendur að útbúa fjórtán diska þar sem fjögur hráefni eru í aðalhlutverki: smokkfiskur, nautalund af Camargue-nauti, hvítlaukur og ólífuolía. Því verkefni er skilað til dómara kl. 12.40.

Í seinna verkefninu, sem borið er fram á stóru fati, þurfa keppendur einnig að útbúa fjórtán skammta. Þar eru lykilhráefnin rauður gurnard-fiskur, litlir fjólubláir ætiþistlar, kjúklingabaunir og ígulker. Því verkefni er skilað til dómara klukkan 13.15.

Snædís hefur síðan  45 mínútur til að skila af sér eldhúsinu.

Stífar æfingar síðan í nóvember

,,Þetta er búin að vera mikil æfingatörn núna eins og alltaf fyrir þessa stóru og mikilvægu keppni sem Bocuse d’Or vissulega er. Það er búið að vera mikið stuð hjá okkur í teyminu alveg síðan í nóvember að við höfum æfingar. Við æfum í fullbúnu eldhúsi hjá Fastus en fyrirtækið er bakhjarl Bocuse d’Or á Íslandi. Það skiptir gríðarlega miklu máli að við getum æft í svo góðri aðstöðu sem eldhúsið í höfuðstöðvum Fastus er. Snædís hefur æft ásamt teyminu, sem er með henni í kokkabúrinu eins og við köllum það, 10-12 klukkutíma, 6-7 daga vikunnar síðan í nóvember. Við værum örugglega öll örugglega orðin milljónamæringar ef við værum á tímakaupi,“ segir hann og brosir.

Viktor matreiðslumeistari er bjartsýnn fyrir hönd Snædísar. Mynd: Kristín Markúsdóttir

Hver sekúnda skiptir máli í keppninni

,,Æfingarnar skipta gríðarlega miklu máli og hver sekúnda getur skipt sköpum. Þetta er alveg eins og í Formúlunni. Það eru svo lítil atriði sem skera úr um úrslitin. Hvert atriði er tímamælt og Snædís hefur bara ákveðinn tíma með það. Snædís er búin að standa sig gríðarlega vel á æfingum. Ég er bjartsýnn fyrir hennar hönd og hef mikla trú á henni og að hún komist áfram í úrslitakeppnina,“ segir Viktor Örn.

Snædís og íslenska teymið sem keppir í Bocuse d’Or í Marseille í dag. Mynd: Kristín Markúsdóttir

20 keppendur taka þátt í Evrópukeppninni í Marseilles og komast 10 efstu í lokakeppnina, sjálfa heimsmeistarakeppnina sem haldin verður i Lyon á næsta ári. Keppendur elda tvo rétti sem þeir framreiða á disk og fati. Viktor Örn segir að hjá dómurunum vegur bragðið þyngst, en útlitið á disknum og framsetningin á fatinu skiptir einnig miklu máli. Þá eru vinnubrögðin í eldhúsinu einnig metin, hvernig kokkarnir vinna og hvað gerist á bak við tjöldin.

Fleiri fréttir

Matur
Fyrir 1 viku
Bjartsýnn fyrir hönd Snædísar í Bocuse d’Or
Matur
11.02.2026
Kalda salsað hennar Kötlu hentar í allar veislur – „Þetta fer aldrei í nesti!“
Matur
10.02.2026
„Mikið ofboðslega er ég lánsöm lítil kona“
Matur
26.01.2026
Má setja ananas á pizzuna eða ekki? – Matreiðslumaður svarar
Matur
21.01.2026
Morgunmatur að hætti Röggu nagla
Matur
16.01.2026
Klístraður sesamkjúklingur
Matur
24.12.2025
Forsetagæinn segir þetta galdurinn við góða matseld
Matur
26.10.2025
Listin að brúna kartöflur

Mest lesið

Lára gáttuð á verðlaunum sem fjögurra ára sonur hennar fékk á fótboltamóti um helgina
Fékk að vita nafn knattspyrnumannsins sem átti í kynferðislegu sambandi við Binna Glee – „Þetta eru vonbrigði“
Þetta er besta landið fyrir ellilífeyrisþega – Hægt að lifa góðu lífi fyrir 260.000 á mánuði
Þetta eru helstu ástæðurnar fyrir að myglusveppur nær að breiðast út
Valgarður segir þetta einkenna þá sem vilja ekki atkvæðagreiðslu um ESB viðræður

Nýlegt

Óskarinn uppskeruhátíð kvikmyndanna – Stjörnurnar stórglæsilegar á rauða dreglinum
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
„Dóttir mín var myrt meðan börnin sváfu – Nú þarf ég að berjast um forræðið við morðingjann“
Pizza Sveins hækkaði um nærri 6 þúsund kr. á nokkrum mínútum – „Þeir vita að þetta virkar“
Áslaug Arna fagnar ömmu sinni á stórafmæli – „Minn helsti stuðningsmaður“
Annar í viðræður við Arsenal
Trump varar við „mjög slæmri framtíð“ fyrir NATO ef hann fær ekki það sem hann vill
Höskuldur lýsir því hvernig Ólafur kom inn í hlutina í Kópavogi – „Það þarf ekki að kollvarpa öllu“
Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við
Matur
04.09.2025
Krabbameinsfélagið og SÍBS opna matarvef með hollum uppskriftum
Matur
19.08.2025

Innkalla mexíkóska kjúklingasúpu eftir að torkennilegur pappír fannst í súpunni

Innkalla mexíkóska kjúklingasúpu eftir að torkennilegur pappír fannst í súpunni
Matur
02.08.2025
Svona velur maður fullkomið avókadó úti í búð
Matur
19.07.2025
Ofnbakaður brie með hnetum, trönuberjum og hunangi
Matur
17.07.2025

Sumarlegt maíssalat

Sumarlegt maíssalat
Matur
16.07.2025

Götubitahátíðin er stærsti matarviðburður á Íslandi

Götubitahátíðin er stærsti matarviðburður á Íslandi
Matur
14.07.2025
Lax með sítrónusósu
Matur
13.07.2025

Bakaður ostakubbur með eggjum

Bakaður ostakubbur með eggjum
Matur
12.07.2025
Grillostur með pestó og klettasalati
Matur
10.07.2025
Hollustudessert Rakelar Maríu – „Ilmurinn, OMG! Vá hvað þetta er gott“
Matur
16.06.2025

ÓX hlýtur græna Michelin stjörnu – Hosiló bætist við staði sem Michelin mælir með

ÓX hlýtur græna Michelin stjörnu – Hosiló bætist við staði sem Michelin mælir með
Matur
15.06.2025

Þess vegna má ekki skola hráan kjúkling

Þess vegna má ekki skola hráan kjúkling
Matur
16.05.2025
Sjúllaður sítrónusinnepskjúlli úr smiðju Röggu nagla
Matur
07.05.2025
Svona er matarbúrið hjá einni þekktustu konu heims – Eins og lítil verslun þar sem enginn draslar til
Matur
29.04.2025

Uppáhalds matur barnæskunnar – „Ég skammast mín smá fyrir að segja þetta en það var kallað rónabrauð“

Uppáhalds matur barnæskunnar – „Ég skammast mín smá fyrir að segja þetta en það var kallað rónabrauð“
Matur
19.04.2025
Eðlan sú allra besta
Matur
18.04.2025
Bakaðu páskahreiður Láru og Ljónsa
Matur
17.04.2025
Rjómaostakúla með pekan og trönuberjum
Matur
10.04.2025

Brauðterta með ostasalati

Brauðterta með ostasalati
Matur
21.03.2025

„Við heyrðum neyðarkallið og ákváðum að bregðast strax við“

„Við heyrðum neyðarkallið og ákváðum að bregðast strax við“
Matur
03.03.2025
Elenora Rós er orðlaus yfir viðtökunum – „Mikið ofboðslega er ég lánsöm lítil kona“
Matur
27.02.2025

Bolluuppskrift hlaupadrottningarinnar – „Þessi fylling var himnesk“

Bolluuppskrift hlaupadrottningarinnar – „Þessi fylling var himnesk“
Matur
05.02.2025
„Það vantar meiri kærleik!“
Matur
23.01.2025
Nýr bóndadagsís frá Skúbb í samstarfi við Helvítis Kokkinn
Matur
19.01.2025

Draumabitar Láru

Draumabitar Láru
Matur
18.01.2025

Tveggja barna móðir frá Þorlákshöfn átti næstbesta borgarann

Tveggja barna móðir frá Þorlákshöfn átti næstbesta borgarann
Matur
14.01.2025
Piparkökudeigsís er nýjung frá Skúbb
FókusMatur
04.01.2025
Graflaxinn búinn – Hvað á að gera við sósuna?