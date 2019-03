Sjáið myndbandið: Gordon Ramsay segir Piers Morgan að fokka sér

Gordon Ramsay sagði Piers Morgan að fara til fjandans eftir að sá síðarnefndi gagnrýndi eldamennsku hans.

Síðustu viku deildi breski kokkurinn mynd af vegan máltíð á Twitter. Gordon hafði eldað máltíðina fyrir einn af veitingastöðum sínum í London, Bread Street Kitchen.

Piers Morgan svaraði Gordon: „Oh fjandinn hafi það Ramsay… ekki þú líka? Þetta lítur algerlega viðbjóðslega út.“

Oh FFS, Ramsay… not you as well? This looks utterly revolting. 🤮🤮 https://t.co/ODollOx0PF

— Piers Morgan (@piersmorgan) March 10, 2019