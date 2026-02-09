fbpx
Mánudagur 09.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Kynning

Stafrænn ráðgjafi ELKO getur svarað flóknum fyrirspurnum

Kynningardeild DV
Mánudaginn 9. febrúar 2026 14:23

Stafrænn ráðgjafi ELKO getur nú svarað flóknum fyrirspurnum

ELKO hefur tekið í notkun nýjan stafrænan ráðgjafa sem auðveldar viðskiptavinum að finna upplýsingar og lausnir. Ráðgjafinn hjálpar til við val á raftækjum og lausnum út frá þörfum viðskiptavina.

Tæknin að baki er umfangsmeiri en þekkist í öðrum spjallmennum því stafrænn ráðgjafi ELKO byggir svör sín bæði á innri vöruupplýsingum og ytri gögnum til þess að hægt sé að koma til móts við flóknar fyrirspurnir og bregðast við ólíkum þörfum og aðstæðum hverju sinni.

„Stafrænn ráðgjafi ELKO nýtir vefinn á nýjan hátt og einfaldar hlutina fyrir viðskiptavini. Hann veitir persónulega og skilvirka aðstoð, hvort sem fyrirspurnir varða heimilistæki, tölvubúnað eða snjalltæki og styður við þjónustu okkar í netviðskiptum, þannig að fólk fái alltaf áreiðanlega ráðgjöf þegar því hentar,“ segir Þórkell Þórðarson, deildarstjóri stafrænnar þróunar hjá ELKO.

Ráðgjafinn svarar í rauntíma og nýtir gervigreind til að greina þarfir og kröfur viðskiptavina og kemur með tillögur sem byggja á raunverulegum forsendum, til dæmis hvort ákveðin stærð sjónvarps henti rými og fjárhagsáætlun eða hvaða tölva sé best fyrir mismunandi notkun.

Þórkell Þórðarson, deildarstjóri stafrænnar þróunar hjá ELKO.

„Við viljum nýta tækni til að bæta þjónustu, ekki til að skipta núverandi þjónustu út. Stafræni ráðgjafinn vinnur þannig við hlið starfsfólks og auðveldar viðskiptavinum að taka upplýstar ákvarðanir, hvar og hvenær sem er. Hann er ennþá skilgreindur sem starfsmaður í þjálfun, eða í beta-prófunum, og má því alveg búast við feilsporum eins og gerist með gervigreind. Því óskum við eftir aðstoð viðskiptavina við að prófa lausnina, sem verður þróuð áfram í takt við notkun,“ bætir Þórkell við.

Stafrænn ráðgjafi er nú þegar í boði á vef ELKO fyrir innskráða notendur og verður þróaður áfram með nýjum tólum og virkni sem bætist við eftir því sem tæknin þróast. Með þessu stígur ELKO næsta skref í að samþætta gervigreind við þjónustu sína.

