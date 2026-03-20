fbpx
Föstudagur 20.mars 2026

Jakob Rolland forherðist í bælingarmálinu – Segir hættu á „einræði“ hinsegin hugmyndafræði á Íslandi

Kristinn H. Guðnason
Föstudaginn 20. mars 2026 20:00

Jakob Rolland er ekki hættur í herferð sinni.

Séra Jakob Rolland, hinn franski prestur Landakotskirkju, segist hafa áhyggjur af einræðistilburðum hinsegin hugmyndafræði á Íslandi. Ummæli Rolland um að kaþólska kirkjan á Íslandi taki þátt í bælingu samkynhneigðar er nú rannsökuð af lögreglu.

Eins og flestir vita olli Rolland miklu fjaðrafoki í upphafi mánaðar þegar birt var viðtal í Meiningunni, hlaðvarpi RÚV, þar sem hann sagði að kaþólska kirkjan á Íslandi aðstoðaði fólk við að bæla niður samkynhneigð.

Fjölmargir, þar á meðal talsmenn hinsegin samfélagsins, ráðherrar og þingmenn, gagnrýndu þetta harðlega. Ekki síst í ljósi þess að bælingarmeðferð hefur verið ólögleg á Íslandi síðan árið 2023 að viðurlagðri fangelsisrefsingu. Þann 4. mars var greint frá því að ummæli Rolland væru til rannsóknar hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

„Ofsóknir og einræði“

Þrátt fyrir þetta hefur séra Rolland aðeins forherðist í afstöðu sinni og í öðru viðtali ræðst hann kallar einræði hinsegin hugmyndafræði á Íslandi.

„Ég trúi því að ég hafi skyldu til þess að segja sannleikann og vernda börnin,“ segir Rolland í viðtali við spænska miðilinn ACI Prensa og greint er frá í blaðinu National Catholic Register.

Þar er haft eftir Rolland að hann sé að „berjast fyrir drottinn“ og gegn „hinsegin einræði.“ Málinu er lýst sem ofsóknum á hendur honum og segir Rolland að það sé enginn grundvöllur fyrir handtöku.

Sjá einnig:

Bælingarmál séra Jakobs Rolland fréttist til Vatíkansins

„Flest viðbrögðin sem ég hef fengið hafa verið jákvæð,“ segir Rolland. „Það er meira að segja fólk sem hefur skrifað mér af því að það vill komast nær kirkjunni. Ég þarf að berjast fyrir drottinn.“

„Ungdómurinn eyðilagður“

Í viðtalinu harmar Rolland að kirkjan fái ekki lengur aðgang að skólunum til að kenna kristinfræði en „hinsegin hugmyndafræði“ sé kennd börnum allt niður í fimm ára aldur. Sagði hann að hugarfarið í landinu væri að „eyðileggja ungdóminn.“

„Ef við tölum ekki upphátt gerir enginn það. Allir eru hræddir við að tala jafn vel þó að þeir séu á móti núverandi löggjöf og hugarfarinu sem ríkir hérna á Íslandi. Af því að landið er svo einangrað þá veit umheimurinn ekki að þetta sé að eiga sér stað,“ segir Rolland. „Það er stóra hættan á Íslandi. Fólk er að fara sofandi að einræði. Það þorir ekki að tala upphátt.“

Segir fólki ýtt í „rangan lífsstíl“

Sagðist Rolland komast í gegnum þetta vegna trúar sinnar, stuðnings frá öðrum kaþólikkum og trúarhópum í landinu sem og ást á Íslandi, þar sem hann hafi búið í fjörutíu ár.

„Ég vill færa þeim kirkjuna og skilaboð Krists til þess að þau geti verið nær guði. Það er ekki auðvelt því að þetta er mjög veraldlega þenkjandi land en ég finn að ég er að ná árangri,“ segir hann að lokum. „Mér fannst nauðsynlegt að tala upphátt. Það er verið að ýta fólki í átt að röngum lífsstíl og við þurfum að hjálpa þeim að vakna.“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 36 mínútum
Jakob Rolland forherðist í bælingarmálinu – Segir hættu á „einræði“ hinsegin hugmyndafræði á Íslandi
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Svara fyrir stóra ísmálið – „Smjör er annað geymsluform rjóma“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Örlagarík leigubílaferð Stebba Jak – Brúðkaupsgleðin breyttist í martröð
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Formaður norska Hægriflokksins vill Noreg inn í Evrópusambandið – Breytt heimsmynd
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Lést í sprengingunni í Korngörðum í morgun
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Málið gegn Stebba Jak: Brotaþoli lýsir skelfilegum afleiðingum af árásinni – Áfallastreita, örmögnun og einbeitingarskortur
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Ráðherrar settu Verk og vit
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Bróðir mannsins sem lést í íshelli í Breiðamerkurjökli segir græðgi um að kenna – „Hægt hafi verið að koma í veg fyrir þetta“

Mest lesið

Málið gegn Stebba Jak: Brotaþoli lýsir skelfilegum afleiðingum af árásinni – Áfallastreita, örmögnun og einbeitingarskortur
Fær innan við 400 þúsund á mánuði eftir skatt – „Horfðu í augun á mér og segðu mér að ég sé vandamálið“
Réttarhöld hafin yfir Stebba Jak í Héraðsdómi Reykjaness
Vinnuslys í Korngörðum í morgun – Alvarlegur atburður að sögn lögreglu
Fór heim og grét eftir tökur á kynlífssenum Bridgerton

Nýlegt

Formaður húsfélags í Vesturbæ fær ítrekað fólk, trúnaðarbréf og pizzur heim sem fara eiga á LSH – Ástæðan er einföld og lausnin líka
Orðið á götunni: Ofurvextir bjúgverpill sem hittir fyrir Seðlabankann sjálfan – draga úr virkni vaxtatækisins
Stjórnandi Facebook-hópsins stígur fram í máli Péturs Gauts – „Tilgangurinn er alls ekki að taka fólk af lífi“
Hvorki mjólk né rjómi eru aðalhráefnin í tveimur þekktustu ístegundum Íslands
Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök
Piparjónkudramað heldur áfram – Vonbiðill og meintur sigurvegari stígur fram
Rosenior hefur fundið út úr því hver er að leka byrjunarliði Chelsea
Sóðaleg leyndarmál búningsherbergisins afhjúpuð – Vinsæll á skjánum en hrotti utan hans
Vilja bjóða honum betri samning vegna áhuga frá United
Stórstjarna nær óþekkjanleg á tökustað nýrrar sálfræðispennumyndar
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Yfirlýsing Fóðurblöndunnar um vinnuslysið í morgun – Þrír slösuðust, þar af einn alvarlega
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Fær innan við 400 þúsund á mánuði eftir skatt – „Horfðu í augun á mér og segðu mér að ég sé vandamálið“

Fær innan við 400 þúsund á mánuði eftir skatt – „Horfðu í augun á mér og segðu mér að ég sé vandamálið“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Akureyringur sem gekk við hækju átti sér einskis ills von þar til lögreglan fór mannavillt
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Heim­ilt að stofna nýj­ar nátt­úru­ham­fara­trygg­ingar í Grinda­vík
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Réttarhöld hafin yfir Stebba Jak í Héraðsdómi Reykjaness

Réttarhöld hafin yfir Stebba Jak í Héraðsdómi Reykjaness
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Vinnuslys í Korngörðum í morgun – Alvarlegur atburður að sögn lögreglu

Vinnuslys í Korngörðum í morgun – Alvarlegur atburður að sögn lögreglu
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Heilahimnubólga breiðist út á Englandi: „Veikindin tóku hana frá okkur á 12 tímum“
Fréttir
Í gær

Magnús Hlynur kominn á RÚV

Magnús Hlynur kominn á RÚV
Fréttir
Í gær
Telur að Trump vilji binda enda á stríðið en staðan er mjög snúin
Fréttir
Í gær
Áætlunarakstur Strætó hættir í einu hverfi í Hafnarfirði – Samfylkingin segir ákvörðunina afdrifaríka
Fréttir
Í gær

Landsréttur staðfesti dóm yfir konu sem frelsissvipti og misþymdi Tinnu Guðrúnu Barkardóttur í Vinakoti

Landsréttur staðfesti dóm yfir konu sem frelsissvipti og misþymdi Tinnu Guðrúnu Barkardóttur í Vinakoti
Fréttir
Í gær

Hernaðurinn hjá Bandaríkjamönnum heldur áfram að ganga brösuglega – Eldur kom upp í stærsta skipinu

Hernaðurinn hjá Bandaríkjamönnum heldur áfram að ganga brösuglega – Eldur kom upp í stærsta skipinu
Fréttir
Í gær
Lögreglan varar við grunsamlegum tölvupóstum
Fréttir
Í gær
Umdeilda lögreglukonan Aníta Rut sakfelld fyrir uppflettingar í LÖKE
Fréttir
Í gær

Ragnar Bragason ósáttur við Hlyn lögreglumann og segir ráðherra éta upp hugmyndafræðina eftir hann – Rangfærslur og vanvirðing

Ragnar Bragason ósáttur við Hlyn lögreglumann og segir ráðherra éta upp hugmyndafræðina eftir hann – Rangfærslur og vanvirðing
Fréttir
Í gær
Vésteinn renndi yfir kortayfirlitið og fékk áfall – „Færslur, sem fengu hárin til að rísa“
Fréttir
Í gær
Krefjast úrbóta vegna heilsuspillandi aðstöðu lögreglunnar á Ísafirði
Fréttir
Í gær
Rannsókn á Mílu lokið með 200 milljóna stjórnvaldssekt
Fréttir
Í gær

Færri flytja til Íslands

Færri flytja til Íslands
Fréttir
Í gær

Langvarandi nágrannaerjur í Laugardal halda áfram – „Mjög íþyngjandi fyrir okkur“

Langvarandi nágrannaerjur í Laugardal halda áfram – „Mjög íþyngjandi fyrir okkur“
Fréttir
Í gær
Sauð upp úr í Krónunni þegar öryggisvörður reyndi að stöðva samlokuþjóf
Fréttir
Í gær

Bak við tjöldin hjá Bergrúnu Írisi

Bak við tjöldin hjá Bergrúnu Írisi
Fréttir
Í gær
Fangi ósáttur við að mega ekki fá kærustuna sína í heimsókn
Fréttir
Í gær
„Ef Laufey nennir að halda þessu áfram, þá eru henni allir vegir færir“
Fréttir
Í gær

Handtóku mann sem braust inn til flóðhestsins fræga – Mæðgurnar fengu áfallahjálp

Handtóku mann sem braust inn til flóðhestsins fræga – Mæðgurnar fengu áfallahjálp
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Formaður húsfélags í Vesturbæ fær ítrekað fólk, trúnaðarbréf og pizzur heim sem fara eiga á LSH – Ástæðan er einföld og lausnin líka

Formaður húsfélags í Vesturbæ fær ítrekað fólk, trúnaðarbréf og pizzur heim sem fara eiga á LSH – Ástæðan er einföld og lausnin líka
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Skólamál Reykjanesbæjar langt fram úr fjárhagsáætlun
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Telja að Landsréttur hafi átt að meta það hvort 13 stúlka hefði þroska til að samþykkja kynlíf með 21 árs manni