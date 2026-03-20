Jakob Rolland forherðist í bælingarmálinu – Segir hættu á „einræði“ hinsegin hugmyndafræði á Íslandi

Séra Jakob Rolland, hinn franski prestur Landakotskirkju, segist hafa áhyggjur af einræðistilburðum hinsegin hugmyndafræði á Íslandi. Ummæli Rolland um að kaþólska kirkjan á Íslandi taki þátt í bælingu samkynhneigðar er nú rannsökuð af lögreglu.
Eins og flestir vita olli Rolland miklu fjaðrafoki í upphafi mánaðar þegar birt var viðtal í Meiningunni, hlaðvarpi RÚV, þar sem hann sagði að kaþólska kirkjan á Íslandi aðstoðaði fólk við að bæla niður samkynhneigð.
Fjölmargir, þar á meðal talsmenn hinsegin samfélagsins, ráðherrar og þingmenn, gagnrýndu þetta harðlega. Ekki síst í ljósi þess að bælingarmeðferð hefur verið ólögleg á Íslandi síðan árið 2023 að viðurlagðri fangelsisrefsingu. Þann 4. mars var greint frá því að ummæli Rolland væru til rannsóknar hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Þrátt fyrir þetta hefur séra Rolland aðeins forherðist í afstöðu sinni og í öðru viðtali ræðst hann kallar einræði hinsegin hugmyndafræði á Íslandi.
„Ég trúi því að ég hafi skyldu til þess að segja sannleikann og vernda börnin,“ segir Rolland í viðtali við spænska miðilinn ACI Prensa og greint er frá í blaðinu National Catholic Register.
Þar er haft eftir Rolland að hann sé að „berjast fyrir drottinn“ og gegn „hinsegin einræði.“ Málinu er lýst sem ofsóknum á hendur honum og segir Rolland að það sé enginn grundvöllur fyrir handtöku.
„Flest viðbrögðin sem ég hef fengið hafa verið jákvæð,“ segir Rolland. „Það er meira að segja fólk sem hefur skrifað mér af því að það vill komast nær kirkjunni. Ég þarf að berjast fyrir drottinn.“
Í viðtalinu harmar Rolland að kirkjan fái ekki lengur aðgang að skólunum til að kenna kristinfræði en „hinsegin hugmyndafræði“ sé kennd börnum allt niður í fimm ára aldur. Sagði hann að hugarfarið í landinu væri að „eyðileggja ungdóminn.“
„Ef við tölum ekki upphátt gerir enginn það. Allir eru hræddir við að tala jafn vel þó að þeir séu á móti núverandi löggjöf og hugarfarinu sem ríkir hérna á Íslandi. Af því að landið er svo einangrað þá veit umheimurinn ekki að þetta sé að eiga sér stað,“ segir Rolland. „Það er stóra hættan á Íslandi. Fólk er að fara sofandi að einræði. Það þorir ekki að tala upphátt.“
Sagðist Rolland komast í gegnum þetta vegna trúar sinnar, stuðnings frá öðrum kaþólikkum og trúarhópum í landinu sem og ást á Íslandi, þar sem hann hafi búið í fjörutíu ár.
„Ég vill færa þeim kirkjuna og skilaboð Krists til þess að þau geti verið nær guði. Það er ekki auðvelt því að þetta er mjög veraldlega þenkjandi land en ég finn að ég er að ná árangri,“ segir hann að lokum. „Mér fannst nauðsynlegt að tala upphátt. Það er verið að ýta fólki í átt að röngum lífsstíl og við þurfum að hjálpa þeim að vakna.“