Þriðjudagur 17.mars 2026

Bælingarmál séra Jakobs Rolland fréttist til Vatíkansins

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 17. mars 2026 11:30

HInn franski Jakob Rolland setti allt á annan endann í upphafi mánaðar.

Fjallað er um mál séra Jakobs Rolland, prests Landakotskirkju, í erlendum miðlum. Meðal annars kaþólskum miðlum og fréttasíðum í Vatíkaninu.

Séra Rolland, sem er franskur að uppruna, var harðlega gagnrýndur eftir viðtal í hlaðvarpinu Meininguni á RÚV í upphafi mánaðar. Þar sem hann sagði að kaþólska kirkjan veitti aðstoð við bælingu samkynhneigðar.

Fjöldi manns gagnrýndi prestinn og benti á að bælingarmeðferðir væru ólöglegar á Íslandi, að viðurlagðri allt að þriggja ára fangelsisvist. Kröfðust margir lögreglurannsóknar á málinu.

Á meðal þeirra sem gagnrýndu séra Jakob voru ráðherrarnir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Hanna Friðriksson og þingmaðurinn Sigmundur Ernir Rúnarsson.

Málið hefur ratað út fyrir landsteinana og meðal annars er það reifað í Infovaticana, eins helsta fréttavefs Vatíkansins. Þar er borið blak af séra Rolland og sagt að hann hafi verið að tala um bælingu í „andlegum skilningi“ en það væri ekki eiginleg meðferð.

„Kynhneigð er aðeins einn þáttur af mörgum sem getur leitt til lífsstíls sem er ekki góður fyrir viðkomandi eða samfélagið,“ er haft eftir prestinum.

Einnig er fjallað um máið í bandaríska miðlinum The Catholic World Report. Þar er sagt að málið verði að skoðast í því samhengi sem kaþólska kirkjan á Íslandi sé í. Það er að hún sé lítil trúboðakirkja, líkt og kaþólska kirkjan í Kína til dæmis. Fólk í kaþólskum löndum Ameríku og Evrópu kippi sér ekki upp við ummæli eins og hans en annað gildi um land þar sem kaþólskan er í miklum minnihluta.

