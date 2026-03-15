Valgarður segir þetta einkenna þá sem vilja ekki atkvæðagreiðslu um ESB viðræður

Valgarður Guðjónsson, söngvari Fræbblana, segist hafa séð margt sammerkt hjá þeim hópi sem vill ekki atkvæðagreiðslu um ESB viðræður.
„Er alltaf öðru hverju að sjá athugasemdir við atkvæðagreiðslu um ESB viðræður, ekki athugasemdir við aðild, heldur það að yfirleitt ræða málið,“ segir Valgarður í færslu á bloggsíðu sinni.
Nefnir Valgarður, sem er faðir borgarfulltrúans Alexöndru Briem, að þeir sem óttist atkvæðagreiðsluna mest falli í nokkra sérstaka flokka. Sumir falli í fleiri en einn.
- Eru stuðningsmenn Talibana stjórnarinnar vestanhafs
- Hafa ítrekað talað gegn mannréttindum
- Hafa sérstaklega beitt sér gegn réttindum LGTB+
- Tala eins og þeim sé umhugað um efnahag Íslands en geyma stórar upphæðir í skattaskjólum
- Telja að við getum sko gert miklu betur en þetta Evrópusamband, hafa samt setið sjálf(ir) við stjórnvölinn að einhverju eða öllu leyti síðustu áratugi án þess að ráða við verkefnið
- Eiga nokkuð langa sögu af fráleitum rangfærslum
- Virðast í afneitum gagnvart vísindum hvort sem það snýr að loftslagsmálum eða bólusetningum
- Eru oftar en ekki ginnkeyptir fyrir að hvaða glórulausri samsæriskenningu sem finnst undir (og yfir) sólinni
- Gjarnan rökþrota og svara með aulabröndurum og útúrsnúningum þegar ekki er annað upp á teningnum
- Virðast ekki geta lesið sér til gagns um einfaldar bókanir