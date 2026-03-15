Sunnudagur 15.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Valgarður segir þetta einkenna þá sem vilja ekki atkvæðagreiðslu um ESB viðræður

Kristinn H. Guðnason
Sunnudaginn 15. mars 2026 14:30

Valgarður er ómyrkur í máli gagnvart þeim sem berjast gegn atkvæðagreiðslunni.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Valgarður Guðjónsson, söngvari Fræbblana, segist hafa séð margt sammerkt hjá þeim hópi sem vill ekki atkvæðagreiðslu um ESB viðræður.

„Er alltaf öðru hverju að sjá athugasemdir við atkvæðagreiðslu um ESB viðræður, ekki athugasemdir við aðild, heldur það að yfirleitt ræða málið,“ segir Valgarður í færslu á bloggsíðu sinni.

Nefnir Valgarður, sem er faðir borgarfulltrúans Alexöndru Briem, að þeir sem óttist atkvæðagreiðsluna mest falli í nokkra sérstaka flokka. Sumir falli í fleiri en einn.

  • Eru stuðningsmenn Talibana stjórnarinnar vestanhafs
  • Hafa ítrekað talað gegn mannréttindum
  • Hafa sérstaklega beitt sér gegn réttindum LGTB+
  • Tala eins og þeim sé umhugað um efnahag Íslands en geyma stórar upphæðir í skattaskjólum
  • Telja að við getum sko gert miklu betur en þetta Evrópusamband, hafa samt setið sjálf(ir) við stjórnvölinn að einhverju eða öllu leyti síðustu áratugi án þess að ráða við verkefnið
  • Eiga nokkuð langa sögu af fráleitum rangfærslum
  • Virðast í afneitum gagnvart vísindum hvort sem það snýr að loftslagsmálum eða bólusetningum
  • Eru oftar en ekki ginnkeyptir fyrir að hvaða glórulausri samsæriskenningu sem finnst undir (og yfir) sólinni
  • Gjarnan rökþrota og svara með aulabröndurum og útúrsnúningum þegar ekki er annað upp á teningnum
  • Virðast ekki geta lesið sér til gagns um einfaldar bókanir

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem meita verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 7 mínútum
Valgarður segir þetta einkenna þá sem vilja ekki atkvæðagreiðslu um ESB viðræður
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Yfirmenn miðasölufyrirtækis gerðu grín að kaupendum sínum – „Þetta fólk er svo heimskt“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Slys og Hellisheiðinni lokað – Uppfært: Heiðin opin á ný
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Ung móðir lenti í óhugnanlegri reynslu eftir fyllerí – „Af hverju get ég ekki hreyft fæturna?“
Fréttir
Í gær
Ferðamenn hundsuðu viðvaranir og gengu á ísnum í Kerinu – „Kannski gleypir Balroggurinn þá“
Fréttir
Í gær
Hótel Klaustur hlýtur alþjóðlega viðurkenningu
Fréttir
Í gær
Uppfært: Bíllinn er fundinn. Sendibíl Samhjálpar stolið í nótt – Allar ábendingar vel þegnar
Fréttir
Í gær
Pizza Sveins hækkaði um nærri 6 þúsund kr. á nokkrum mínútum – „Þeir vita að þetta virkar“

Mest lesið

Pútín horfir magnvana á nánustu bandamenn sína missa völdin
„Þetta geri ég aldrei í svefnherberginu“
Óvænt uppgötvun í svefnherberginu – Þess vegna missa konur kannski kynlífsáhugann á undan körlum
„Dóttir mín var myrt meðan börnin sváfu – Nú þarf ég að berjast um forræðið við morðingjann“
Marjorie Taylor Greene með hrollvekjandi viðvörun varðandi Trump – „Ég held að hann sé ekki að grínast“

Nýlegt

Fólk gapandi eftir að upplýst var um fund Miðflokks með öfgasamtökum – „Trúðarnir heimsóttu Trumpistan“
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
„Með hálfum huga knúði ég dyra á húsi Davíðs í ágúst 2019“
Ívar furðar sig á að þessu sé ekki gert hærra undir höfði – „Fara allir á móti þeim“
Of ungur til að fá að spila fyrir United
Guardiola segir vonina úti ef illa fer í kvöld
Skoða að skila Rashford og kaupa frekar kantmann Chelsea
Igor Tudor reynir að berja trú í Tottenham sem er á slæmum stað
Fréttir
Í gær
Gjaldþrotakóngur í Norðurljósaferðum sakaður um kennitöluflakk
Fréttir
Í gær

Kom að ólýsanlegum hryllingi á gistiheimili – „Hann er að éta andlitið á henni“

Kom að ólýsanlegum hryllingi á gistiheimili – „Hann er að éta andlitið á henni“
Fréttir
Í gær
Fordómarnir flæða upp á yfirborðið hjá bandarískum þingmönnum
Fréttir
Í gær
Braut lög þegar hann henti leigjandanum fyrirvaralaust út
Fréttir
Í gær

Þjóðhátíðargestir lentu í vanda eftir misvísandi skilaboð frá lögreglu

Þjóðhátíðargestir lentu í vanda eftir misvísandi skilaboð frá lögreglu
Fréttir
Í gær

Einstæð móðir og sjúkraliði gagnrýnir Kópavogsleiðina – „Ekkert nema sýndarmennska og fyrirsláttur“

Einstæð móðir og sjúkraliði gagnrýnir Kópavogsleiðina – „Ekkert nema sýndarmennska og fyrirsláttur“
Fréttir
Í gær
Þau hlutu Blaðamannaverðlaunin fyrir árið 2025
Fréttir
Í gær

Þorsteinn kallar eftir meira heimanámi – Segir það geta sameinað fjölskyldur

Þorsteinn kallar eftir meira heimanámi – Segir það geta sameinað fjölskyldur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fólk gapandi eftir að upplýst var um fund Miðflokks með öfgasamtökum – „Trúðarnir heimsóttu Trumpistan“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Skíðagöngufólki bjargað niður af Hofsjökli
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ertu nokkuð að gleyma þér? – Síðasti dagurinn til skila er í dag

Ertu nokkuð að gleyma þér? – Síðasti dagurinn til skila er í dag
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Arnar vill ekki þurfa fjölskylduna inn á klósett til sín – Sendir Ölmu Möller opið bréf vegna málsins

Arnar vill ekki þurfa fjölskylduna inn á klósett til sín – Sendir Ölmu Möller opið bréf vegna málsins
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir ummæli Sigmundar Davíðs þau ljótustu sem hann hefur heyrt – Sigmundur svarar fyrir sig
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Davíð lenti í stórhættu við Súðavík – „Í gær áttaði ég mig á því að meira að segja litlu snjóflóðin geta drepið þig“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Theodóra kallar eftir að meirihlutinn í Kópavogi birti gögnin um Smáralindarævintýrið – „Hvað hafa þau að fela?“

Theodóra kallar eftir að meirihlutinn í Kópavogi birti gögnin um Smáralindarævintýrið – „Hvað hafa þau að fela?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
„Með hálfum huga knúði ég dyra á húsi Davíðs í ágúst 2019“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hrönn vísar harðri gagnrýni á bug – Ósátt við að starfsemi kvikmyndahátíðar sé gerð „tortryggileg í útvarpi allra landsmanna“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Átta ára fangelsi fyrir viðurstyggileg brot gegn eiginkonu og gestkomandi barni – Viðurkenndi að brotin væru ófyrirgefanleg
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Dularfull staða nýs leiðtoga Írans – Er hann lífs eða liðinn?

Dularfull staða nýs leiðtoga Írans – Er hann lífs eða liðinn?
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hannes Hólmsteinn kveður góðan vin og rifjar upp fyrstu kynnin – „Ég fann strax, að hann var vel til leiðtoga fallinn“

Hannes Hólmsteinn kveður góðan vin og rifjar upp fyrstu kynnin – „Ég fann strax, að hann var vel til leiðtoga fallinn“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Áhrifavaldar í vanda í Dubai – Sendur í steininn fyrir að birta myndir af loftárásum

Áhrifavaldar í vanda í Dubai – Sendur í steininn fyrir að birta myndir af loftárásum
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Faðir lét barnaperra hafa það óþvegið – „Þú átt ekki að vera á leikvellinum“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Færð bara yfir þig dembuna“

„Færð bara yfir þig dembuna“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hætti í vinnunni vegna vanlíðunar og skertra kjara en fékk enga miskunn

Hætti í vinnunni vegna vanlíðunar og skertra kjara en fékk enga miskunn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Áhrifamáttur Menntunarsjóðs Mæðrastyrksnefndar
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Mikið fjör á Takkleikum í Smáralind