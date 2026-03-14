Fögnuðu nafninu Kalon

Það var góð stemning í höfuðstöðvum Icepharma þegar fyrirtækið fagnaði nýju heiti og ásýnd fyrir heildsölustarfsemi heilsu- og íþróttasviðs þess á dögunum. Nýja vörumerkið hefur fengið heitið Kalon. Nafnið á rætur að rekja til gríska hugtaksins καλόν sem merkir „hið fagra“.
Hugtakið vísar þó ekki aðeins til ytri ásýndar heldur einnig til innri gæða og heildrænnar fegurðar. Merking hugtaksins endurspeglar nálgun starfseminnar þar sem heilsa, hreyfing og vellíðan fara saman.
Undir Kalon fellur markaðs- og sölustarf fjölda rótgróinna vörumerkja á sviði heilsu og íþrótta, þar á meðal Nike, NOW, MUNA, Speedo, Sonett og Curaprox.
,,Kalon er hugsað sem skýr og nútímaleg umgjörð utan um starfsemi sviðsins og styður við vöxt og framtíðarsýn þess. Kalon byggir starfsemi sína á traustum innviðum, áratuga langri reynslu og sterkum tengslum við birgja og viðskiptavini með sérstaka áherslu á heilsu, hreyfingu og vellíðan,“ segir Hörður Þórhallsson, forstjóri Icepharma.
Vörumerkið var þróað og hannað af Aton, þar sem Sigurður Oddsson leiddi hönnunarvinnu teymisins. Sigurður er margverðlaunaður hönnuður og hönnunarstjóri Aton. Við þróun þess var lögð áhersla á skýra og nútímalega framsetningu, og byggja grafískar einingar Kalon á hugmyndum um útgeislun, orku og innri styrk.