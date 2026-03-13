Þau hlutu Blaðamannaverðlaunin fyrir árið 2025

Blaðamannaverðlaunin fyrir árið 2025 voru afhent rétt í þessu í Hafnarhúsinu við hátíðlega athöfn. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Blaðamannafélagi Íslands.
Eftirtalin hlutu verðlaun að þessu sinni samkvæmt tilkynningunni:
Blaðamannaverðlaun ársins hlaut Kjartan Kjartansson hjá Sýn fyrir fréttaskýringar um loftslagsmál á Vísir.is. Dómnefndin nefndi sérstaklega hvernig Kjartan skýrir flókin umfjöllunarefni á mannamáli án þess að afsláttur sé gefinn af fagmennsku. Hann afhjúpaði misskilning stjórnvalda á losunarmarkmiði Íslands í samstarfi við Evrópusambandið, sem leiddi til þess að íslensk stjórnvöld þurftu að endurskoða markmið sín vegna Parísarsamningsins.
Verðlaunin fyrir Viðtal ársins hlaut Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir hjá Heimildinni fyrir viðtal við Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands. Ingibjörg Dögg fylgdi Höllu í lífi og starfi um nokkurra daga skeið og gaf lesandanum nýja og áhugaverða sýn á forsetann og konuna á bak við embættið. Í viðtalinu greindi Halla frá sársaukafullri reynslu í barnæsku og kynferðisofbeldi sem hefur markað líf hennar. Dómnefndin lagði áherslu á mikilvæg skilaboð viðtalsins til þolenda um að kynferðisofbeldi þurfi ekki að skilgreina þá um ókomna tíð.
Verðlaunin fyrir Umfjöllun ársins hlutu Kristín Sigurðardóttir og Ingvar Haukur Guðmundsson hjá RÚV fyrir vandaða og yfirgripsmikla umfjöllun í þættinum Kveik um afleiðingar alvarlegrar e. coli-matarsýkingar sem upp kom í leikskólanum Mánagarði í Reykjavík. Dómnefndin tók fram að umfjöllunin varpi nýju ljósi á bæði ástæður og afleiðingar smitsins og nýti kosti myndmiðilsins vel.
Verðlaun fyrir Rannsóknarblaðamennsku ársins hlutu Helgi Seljan og Árni Þór Theodórsson hjá RÚV fyrir umfjöllun í þættinum Kveik um umfangsmiklar njósnaaðgerðir sem stóðu yfir vikum saman haustið 2012 að undirlagi Björgólfs Thors Björgólfssonar. Afhjúpað var hvernig fylgst var með fólki sem hugðist leita réttar síns gagnvart Björgólfi, það hlerað og elt af fyrrverandi og þáverandi lögreglumönnum. Umfjöllunin leiddi til athugunar eftirlitsnefndar um störf lögreglu, persónuverndar, dómsmálaráðherra og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar á verklagi lögreglu.
Dómnefnd Blaðamannaverðlaunanna 2025 skipuðu Pálmi Jónasson (formaður), Arndís Þorgeirsdóttir, Brynhildur Ólafsdóttir og Steinunn Stefánsdóttir.
Blaðamannafélag Íslands óskar verðlaunahöfunum og þeim tilnefndu innilega til hamingju.