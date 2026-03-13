Föstudagur 13.mars 2026

Fólk gapandi eftir að upplýst var um fund Miðflokks með öfgasamtökum – „Trúðarnir heimsóttu Trumpistan“

Kristinn H. Guðnason
Föstudaginn 13. mars 2026 16:00

Ljósmyndin sem tekin var af þingmönnum Miðflokksins með öfgasamtökunum The Heritage Foundation.

Margir eru uggandi eftir að upplýst var um fund þingmanna Miðflokksins með hinna bandarísku The Heritage Foundation í október á síðasta ári. Samtökin hafa meðal annars beitt sér gegn réttindum kvenna, svartra og hinsegin fólks, loftslagsaðgerðum og gegn stuðningi við Úkraínu í vörn sinni gegn Rússum.

Heimildin hefur meðal annars greint frá tengslum við Miðflokksins við öfgahreyfinguna MAGA í Bandaríkjunum, sem forsetinn Donald Trump reiðir sig á. Nú hefur verið greint frá tengslum flokksins við The Heritage Foundation, einni umdeildustu hugveitunni í landinu, sem hefur barist fyrir öfgafullum hægrimálefnum í langan tíma.

Birt var ljósmynd af þingmönnum Miðflokksins með fulltrúum hugveitunnar frá því í október í fyrra. Sigríður Á. Andersen þingmaður var merkt fyrir myndinni en á henni eru allir þingmenn flokksins.

Á móti þungunarrofi og réttindum svartra

The Heritage Foundation hefur meðal annars beitt sér fyrir því að aðgengi kvenna að þungunarrofi verði afnumið, barist gegn rétti hinsegin fólks til giftinga, stimplað baráttufólk fyrir réttlæti svartra sem Marxista og barist fyrir að gera svörtu fólki erfiðara fyrir að kjósa. Þá hafa samtökin barist gegn stuðningi Bandaríkjanna við Úkraínu og barist gegn aðgerðum í loftslagsmálum.

Hugveitan stendur að baki verkefninu Project 2025 sem lýst hefur verið sem óskalista hægri öfgamanna til að breyta bandarísku samfélagi til frambúðar. En þar segir meðal annars að efla eigi vald forsetans og minnka annarra stofnana í landinu, sem sagt fleyta landinu í átt að einræði.

Fullkomlega sturlað

Fréttirnar af tengslum Miðflokksins við hina öfgafullu hugveitu hafa valdið kurr á Íslandi. Meðal annars á samfélagsmiðlum þar sem margir hafa lýst áhyggjum sínum.

Þorbjörg Þorvaldsdóttir bæjarfulltrúi.

„Það er í alvörunni fullkomlega sturlað að íslenskir stjórnmálaleiðtogar fundi með Heritage Foundation, bandarískri hugveitu sem berst gegn mannréttindum hinsegin fólks, kvenfrelsi og gegn lýðræðinu sjálfu. Við erum hérna að tala um höfunda Project 2025, sem er fasískt plagg sem ríkisstjórn Donalds Trump hefur fylgt að stórum hluta,“ segir Þorbjörg Þorvaldsdóttir, bæjarfulltrúi í Garðabæ og fyrrverandi formaður Samtakanna ´78 í færslu á samfélagsmiðlum í gær.

Margt sameiginlegt með nasistum seinni heimsstyrjaldar

Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir, trans aðgerðarsinni, er á sama máli. Ugla bendir meðal annars á að samtökin vilji skerða fjölmiðlafrelsi og banna eftirlitsstofnunum að berjast gegn falsfréttum í tengslum við kosningar. Samtökin boði niðurskurð í menntakerfinu, heilbrigðiskerfinu, félagslegum stuðningi og þróunaraðstoð. Þá hafi þau einnig stutt afneitunarsinna helfararinnar.

Ugla Stefanía aðgerðarsinni

„Stefnur þeirra eiga því meira sameiginlegt með nasistum seinni heimsstyrjaldar heldur en einhverri nútímastefnu í stjórnmálum, og nota ég ekki þennan samanburð af léttúð eða kæruleysi,“ segir Ugla. „Það er því algjörlega galið að íslenskur stjórnmálaflokkur fundi með slíkri hugveitu, en hún hefur spilað stórt hlutverk í aðför að borgaralegum réttindum, mannréttindum og lýðræði út um allan heim. Mér finnst það í raun grafalvarlegt, og verður fólk að gera sér grein fyrir þýðingu slíkra funda. Hann markar ákveðna öfgavæðingu í íslenskum stjórnmálum sem hefur ekki áður þekkst, og ætti að vekja okkur öll til umhugsunar um hvert stjórnmál eru að stefna hérlendis og í heiminum.“

Skoðanasystkini

Eiríkur Rögnvaldsson, uppgjafaprófessor í íslenskri málfræði, vísar í málið í færslu eftir að Snorri Másson, varaformaður flokksins og einn af þeim sem fundaði með The Heritage Foundation, sakaði hann um slagsíðu á Vísindavefnum.

Eiríkur Rögnvaldsson íslenskufræðingur

„Þar fetar hann í fótspor skoðanasystkina sinna víða um heim (eins og t.d. Heritage Foundation) sem undanfarið hafa markvisst stefnt að því að grafa undan vísindum og vísindafólki, t.d. á sviði bólusetninga, í loftslagsmálum o.fl.,“ segir Eiríkur.

Trumpistan

Aðrir benda á tengsl samtakanna við Bandaríkjaforsetann Donald Trump. Til dæmis rithöfundurinn Hallgrímur Helgason sem deildi fréttum af heimsókn Miðflokksins.

„Trúðarnir heimsóttu Trumpistan,“ segir Hallgrímur.

Hallgrímur Helgason rithöfundur.
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

