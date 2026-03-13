Braut lög þegar hann henti leigjandanum fyrirvaralaust út

Kærunefnd húsamála hefur komist að þeirri niðurstöðu að leigusali hafi brotið lög þegar hann sagði leigusamningi við leigjanda fyrirvaralaust upp og vísaði honum út úr eigninni sem leigjandinn var með á leigu. Lagði leigjandinn fram kæru til nefndarinnar til að freista þess að fá húsaleigu sem hann hafði þegar innt af hendi endurgreidda.
Leigjandinn og leigusalinn gerðu með sér munnlegan leigusamning um miðbik árs 2024 um leigu þess fyrrnefnda á herbergi í eigu leigusalans. Krafðist leigjandinn, sem er kona, endurgreiðslu á leigu vegna júlí 2025 á grundvelli þess að leigusalinn hafi rift leigusamkomulagi þeirra með ólögmætum hætti.
Leigjandinn sagði í sinni kæru að hún hafi ávallt greitt leiguna fyrsta hvers mánaðar. Það hafi hún jafnframt gert 1. júlí 2025 þegar hún hafi millifært 96.969 krónur inn á reikning leiguslans fyrir leigu fyrir þann mánuð. Hins vegar hafi ágreiningur komið upp á milli þeirra þann þriðja þess mánaðar og leigusalinn krafist þess að hún yfirgæfi herbergið tafarlaust og hafi hann þannig vísað henni á dyr. Kalla hafi þurft lögreglu á vettvang til að aðstoða hana við að fá muni sína afhenta. Fyrir liggi lögregluskýrsla þar sem aðstæðum og atvikum sé nánar lýst. Þrátt fyrir að leigusalinn hafi rift leigusamkomulagi þeirra með ólögmætum hætti og vísað henni á dyr hafi hann ekki orðið við beiðni hennar um endurgreiðslu á þegar greiddri leigu vegna júlímánaðar.
Leigusalinn veitti ekki önnur andsvör en þau að furða sig á að leigjandinn hefði lagt kæruna fram.
Kærunefnd húsamála vitnar hins vegar í sinni niðurstöðu í þau orð leigjandans að leigusalinn hafi með ólögmætum rift leigusamningi þeirra og krafist þess að hún yfirgæfi herbergið þegar í stað. Leigusalinn hafi ekki mótmælt þessu. Þá liggi fyrir lögregluskýrsla þar sem fram komi að leigjandinn hafi fengið aðstoð lögreglu við að sækja muni sína úr herberginu 3. júlí 2025.
Nefndin telur því rétt að leggja til grundvallar málatilbúnað konunnar um að leigusalinn hafi með ólögmætum hætti rift leigusamningi aðila 3. júlí og þann dag hafi þar með réttindi og skyldur beggja aðila niður, samkvæmt húsaleigulögum. Beri leigusalanum þegar af þeirri ástæðu að endurgreiða leigjandanum þá leigu sem hún hafi innt af hendi vegna tímabilsins 3.-31. júlí 2025, alls 90.713 krónur.