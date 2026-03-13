Arnar vill ekki þurfa fjölskylduna inn á klósett til sín – Sendir Ölmu Möller opið bréf vegna málsins

Tækið sem um ræðir er svokallaður gluggaopnari sem myndi gera honum kleift að opna glugga inni á baðherbergi hjá sér – án þess að fá einhvern annan í fjölskyldunni til að sjá um það.
„Ég sendi þér opið bréf um vandræði mín við Tryggingastofnun. Já, ég veit að þú varðst vör við það vegna símtals sem ég fékk frá aðstoðarmanni þínum sem, í fljótu bragði, var nú bara viss um að ég væri einfaldlega að misskilja kerfið. Það væri vissulega óskandi. En enn og aftur tek ég því miður ekki farir mínar sléttar við þessa stofnun,” segir Arnar í aðsendri grein á Vísi þar sem hann lýsir málinu.
Arnar bendir á að glugginn sem um ræðir sé í 180 sentímetra hæð fyrir aftan klósettið. Og þar sem hann er í hjólastóð með enga möguleika á að standa upp ættu öll að geta verið sammála um að hann þurfi á hjálpartækinu að halda.
„Nei, aldeilis ekki. Samkvæmt túlkun Tryggingastofnunar er ég kvæntur maður með hálffullorðin börn sem eiga að sjá um opnun og lokun á þessum glugga. En enn og aftur: þetta er gluggi inni á baðherbergi, og það sem maður gerir þar inni á að vera einkamál hvers og eins,“ segir hann í grein sinni og vísar í svar sem hann fékk frá Tryggingastofnun vegna málsins.
„Gluggaopnarar eru að jafnaði greiddir fyrir þá sem búa einir og þurfa þeirra með vegna skertrar færni.
Með kveðju,
Sjúkratryggingar“
Arnar segir að með öðrum orðum væeri þetta ekki vandamál ef hann byggi einn. En þar sem hann býr með fjölskyldu sinni sé gert ráð fyrir að einkalíf hans á baðherberginu sé sameiginlegt verkefni heimilisins.
„Tryggingastofnun túlkar málið á þann veg að áður en ég fer á klósettið eigi ég að láta heimilisfólk opna gluggann. Ef það er ekki hægt vegna kulda, þá eigi ég að láta heimilisfólk opna gluggann eftir að ég hef gert þarfir mínar. Þar sem klósettið sem ég nota er inn af herbergi mínu á ég svo einnig að láta heimilisfólk loka glugganum aftur þegar ég fer að sofa,“ segir hann og bætir við að í fullkomnum heimi væri þetta kannski hægt. En ef heimurinn væri svona fullkominn væri hann sjálfsagt ekki lamaður og hvorugt eigi við hér.
„Hvorki ég né fjölskyldufólk mitt höfum áhuga á að vaða inn á klósettið þegar ég hef gert þarfir mínar. Ég er ekkert öðruvísi en annað fólk og þarf að fara á salernið á hvaða tímum sem er. Á ég þá að vekja fjölskyldufólk mitt ef ég þarf að opna gluggann — og svo aftur til að loka honum? Nei takk.“
Arnar segir að umsókn hans um umræddan gluggaopnara, sem kostar sennilega innan við 100.000 krónur, hafi nú verið synjað að minnsta kosti þrisvar sinnum. Hann segist ætla að halda áfram að halda heilbrigðisstarfsfólki uppteknu við að gera nýjar umsóknir og færa ný rök fyrir þessari þörf sinni. Fyrir hann sé þetta einfaldlega prinsippmál sem hann ætlar ekki að gefa eftir.
„Staðreyndin er sú að fólk sem er hreyfihamlað, en vill og getur hugsað um sig sjálft, er í raun refsað fyrir það. Það er verulega misboðið í samanburði við þá sem fá fulla þjónustu, jafnvel sólarhringsvaktir, eða búa á sambýlum og kosta samfélagið margfalt meira. Á sama tíma býr fólk eins og ég með eigin fjölskyldu en er sett í þá stöðu að þurfa að misnota hjálp þeirra.“
Að mati Arnars er þetta algjörlega óviðunandi.
„Það er einnig skrýtið að ég, ómenntaður einstaklingur, þurfi að benda á að með þessum skilaboðum er verið að skapa kerfi sem hvetur fólk til að hætta að hugsa um sig sjálft. Kannski er það viljinn til að skapa meiri þörf fyrir heilbrigðisstarfsfólk eða þjónustukerfi fyrir fatlaða,“ segir hann og beinir að lokum orðum sínum til Ölmu Möller heilbrigðisráðherra.
„Sýndu nú smá vott af heilbrigðri skynsemi og sjáðu til þess að fólk í minni stöðu þurfi ekki árum saman að berjast við Tryggingastofnun vegna gluggaopnara sem kostar örfáar krónur. Annars er hætt við að fólk hendi á endanum inn handklæðinu, gefist upp og endi með fulla þjónustu eða á sambýli — með milljóna útgjöldum á mánuði fyrir samfélagið. Því spurningin sem eftir stendur er einföld: Vill samfélagið virkilega refsa fólki fyrir að vilja bjarga sér sjálft?“