Fimmtudagur 12.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Nanna Margrét úr Miðflokknum segist hafa rekist á borgarstjóra New York – Fór hún mannavillt?

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 12. mars 2026 11:19

Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, er nú stödd í New York-borg til að vera viðstödd fund kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna.

Mannlíf hefur bent á mynd sem Nanna hefur deilt á Instagram úr ferðinni, en svo virðist sem að það hafi vakið athygli þingmannsins að sjá bleikan púðluhund. Ákvað hún að taka mynd af þessum merka hundi en þegar hún skoðaði myndina taldi hún sig í leiðinni hafa fangað sjálfan borgarstjóra New York, Zohran Mamdani, á mynd. Hún birti stækkaða mynd af bakgrunni myndarinnar máli sínu til stuðnings en þar má sjá hávaxinn mann með dökkt hár og skegg. Þessi maður er þó ekki Zohran Mamdani og þar að auki ekkert sérstaklega líkur honum. Auk þess er konan sem maðurinn er að leiða augljóslega ekki eiginkona Mamdani,  Rama Duwaji. Ekki er víst hvort þingmaðurinn hafi verið að grínast eða hvort hún hafi í raun og veru farið mannavillt.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

