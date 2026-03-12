fbpx
Fimmtudagur 12.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Ísland ætlar að taka þátt í máli Suður-Afríku gegn Ísrael

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 12. mars 2026 08:36

Stefán Haukur Jóhannesson, sendiherra Íslands gagnvart Hollandi, afhenti yfirlýsinguna fyrir hönd íslenskra stjórnvalda í dómstólnum í Haag. Mynd/Stjórnarráðið

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að taka þátt í máli Suður-Afríku gegn Ísrael fyrir Alþjóðadómstólnum í Haag. Yfirlýsing þess efnis var lögð fram fyrir dómstólnum í gær þar sem gerð er grein fyrir lögfræðilegri afstöðu Íslands. Með þessari ákvörðun tekur Ísland í fyrsta skipti þátt í efnislegu máli fyrir dómstólnum.

Frá þessu er greint í tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu á vef Stjórnarráðsins.

Í málinu fer Suður-Afríka fram á að Ísrael verði dæmt brotlegt við skyldur sínar samkvæmt hópmorðssáttmála Sameinuðu þjóðanna fyrir framgöngu sína í stríðinu á Gaza, sem hófst í kjölfar árása hryðjuverkasamtakanna Hamas í Ísrael 7. október 2023.

„Íslensk stjórnvöld hafa fordæmt bæði hryðjuverkaárás Hamas og hernaðaraðgerðir Ísraels, sem og hörmulegt mannúðarástand á Gaza. Um leið hefur verið lögð áhersla á að það sé alþjóðlegra dómstóla að skera úr um hvort um hópmorð, einnig kallað þjóðarmorð, sé að ræða. Í samræmi við reglur dómstólsins afmarkast umfjöllun Íslands við það hvernig stjórnvöld telja rétt að túlka hópmorðssáttmálann,“ segir í tilkynningunni.

„Það gildir einu hvar átök geisa í heiminum eða hver er að verki, alþjóðasamfélaginu ber skylda til að leiða brot á alþjóðalögum til lykta fyrir sjálfstæðum og óháðum dómstólum. Með þátttöku Íslands í máli Suður-Afríku fyrir Alþjóðadómstólnum beitum við rödd okkar í þágu alþjóðalaga og mannréttinda. Og af því megum við vera stolt,“ segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra.

Í tilkynningunni kemur fram að með ákvörðun um meðalgöngu Íslands í málinu sé framfylgt stefnu sem Alþingi markaði í þingsályktun nr. 1/154, frá 9. nóvember 2023, um afstöðu Íslands vegna átaka fyrir botni Miðjarðarhafs, þar sem þess er krafist að alþjóðalögum sé fylgt í einu og öllu, og áréttað að öll brot stríðandi aðila á alþjóðalögum verði rannsökuð til hlítar.

Sem fyrr segir er þetta í fyrsta skipti sem Ísland tekur þátt í efnislegu máli fyrir Alþjóðadómstólnum en á sl. ári lagði Ísland í fyrsta sinn fram sjálfstæða greinargerð í ráðgefandi álitsmáli fyrir dómstólnum. Þetta er hluti af vaxandi áherslu á að Ísland beiti sér með virkum hætti fyrir virðingu fyrir reglum þjóðaréttar.

Vegna þátttöku í dómsmálinu efndi utanríkisráðuneytið til samstarfs við dr. Þórdísi Ingadóttur, prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík, og dr. Kára Hólmar Ragnarsson, dósent við lagadeild Háskóla Íslands, en þau eru meðal fremstu fræðimanna Íslands á sviði þjóðaréttar.

Hópmorðssáttmáli Sameinuðu þjóðanna er frá árinu 1948 og fjallar hann um skyldur ríkja til að fyrirbyggja hópmorð í heiminum. Er ríkjum sem aðild eiga að sáttmálanum skylt að grípa til ráðstafana gegn hópmorði sem og refsa fyrir það og tengda glæpi, t.d. hvatningu til hópmorðs. Ísland var fjórða ríkið til að fullgilda hópmorðssáttmálann árið 1949, en alls hafa 154 ríki gerst aðilar að honum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Ísland ætlar að taka þátt í máli Suður-Afríku gegn Ísrael
Fréttir
Fyrir 59 mínútum
Ófrísk kona situr uppi með háan reikning
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Hildur segir útskýringar Kjartans og Mörtu fyrirslátt: „Einhverjir ákváðu að bregðast öðru vísi við og það er leitt”
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Meðalbiðtíminn eftir heimilislækni á höfuðborgarsvæðinu 27 dagar – Fer upp í allt að 115 daga
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Drap engan en samt átti að taka hann af lífi – Mál fangans tekur nýja stefnu
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Alræmdasti raðmorðingi Rúmeníu laus og orðinn TikTok stjarna – Afhöfðaði mann og kastaði hausnum í stöðuvatn
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Rúmlega 14 milljóna bótakrafa í Reykholtsmálinu – Margvísleg vopn í fórum sakborninga gerð upptæk
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Kleini lýsir yfir sakleysi

Mest lesið

Kleini lýsir yfir sakleysi
Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Þingmenn fengu kennslustund í íslensku eftir að hafa hneykslast á orðum Kristrúnar – „Vitið þið virkilega ekki hvað þetta þýðir?“
Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“

Nýlegt

Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“
Fylgjendafjöldi Kleina hrynur í kjölfar handtöku vegna meintrar nauðgunar
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Valverde hakkaði City í sig – PSG í góðum málum og ævintýrið heldur áfram í Noregi
Drap engan en samt átti að taka hann af lífi – Mál fangans tekur nýja stefnu
Barcelona og Arsenal horfa á sama miðjumanninn
Alræmdasti raðmorðingi Rúmeníu laus og orðinn TikTok stjarna – Afhöfðaði mann og kastaði hausnum í stöðuvatn
Í gæsluvarðhaldi næsta mánuðinn – Meint fórnarlamb gæti misst sjónina
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Ferðafólk lenti á kafi í vatni á Snæfellsnesi
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum

Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ

Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Ekkja kennara sem lést eftir hrekk kallar eftir vægð fyrir gerendurna – „Þetta er skelfilegur harmleikur“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

Flóknar erfðadeilur gerðu allslausum manni afar erfitt fyrir – Fékk áheyrn að nýju

Flóknar erfðadeilur gerðu allslausum manni afar erfitt fyrir – Fékk áheyrn að nýju
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Finnsku fiðlurokki spáð sigri í Eurovision

Finnsku fiðlurokki spáð sigri í Eurovision
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Stefán Vagn nýr þingflokksformaður Framsóknar
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum

Diljá minnist barnanna sem féllu frá langt fyrir aldur fram – „Þau voru öll dýrmætar manneskjur“

Diljá minnist barnanna sem féllu frá langt fyrir aldur fram – „Þau voru öll dýrmætar manneskjur“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Þingmenn fengu kennslustund í íslensku eftir að hafa hneykslast á orðum Kristrúnar – „Vitið þið virkilega ekki hvað þetta þýðir?“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Hafnarfjarðarbær biðst forláts á röngum texta
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Jón Trausti skýtur föstum skotum á Stefán Einar og Miðflokkinn – „Gerir enga tilraun til að vera eða virðast óháður“

Jón Trausti skýtur föstum skotum á Stefán Einar og Miðflokkinn – „Gerir enga tilraun til að vera eða virðast óháður“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Krabbameinssjúklingi synjað um bætur – Segist vera lömuð eftir meðferðina

Krabbameinssjúklingi synjað um bætur – Segist vera lömuð eftir meðferðina
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Harðri flokkunarkeppni lokið hjá Krónunni – Borgartún með 93,3%
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Fataskápurinn og framtíðin
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Ásakanir ganga á víxl milli bæjarstjóra og bæjarfulltrúa í Kópavogi – Fullyrðingar um trúnaðarbrot og ósannsögli

Ásakanir ganga á víxl milli bæjarstjóra og bæjarfulltrúa í Kópavogi – Fullyrðingar um trúnaðarbrot og ósannsögli
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Kópavogsbær gerir óuppsegjanlegan samning um rekstur „chillout“-rýmis í Smáralind – „Það er gott að vera Halldór Benjamín í Kópavogi“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Margt athyglisvert á nýjum lista Forbes yfir þá ríkustu í heimi
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Andri lætur Þorstein finna fyrir því: Leist ekki illa á hann „fyrr en hann fór í þetta prinsaviðtal“

Andri lætur Þorstein finna fyrir því: Leist ekki illa á hann „fyrr en hann fór í þetta prinsaviðtal“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Pönkgoðsögn og Íslandsvinur fékk heilablóðfall – „Vinstri fóturinn féll saman undan mér“

Pönkgoðsögn og Íslandsvinur fékk heilablóðfall – „Vinstri fóturinn féll saman undan mér“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Fréttir
Í gær

Brynja Ýr er stúlkan sem var rænd á Tenerife – „Ég hélt hann ætlaði að kýla mig og drepa mig“

Brynja Ýr er stúlkan sem var rænd á Tenerife – „Ég hélt hann ætlaði að kýla mig og drepa mig“
Fréttir
Í gær
Fylgjendafjöldi Kleina hrynur í kjölfar handtöku vegna meintrar nauðgunar
Fréttir
Í gær
Erindi Heimis Más um stækkun hafnað
Fréttir
Í gær

Segist skorta þekkingu til að athuga frekar aðkomu Matvælastofnunar að málum sem varða slæma meðferð á dýrum

Segist skorta þekkingu til að athuga frekar aðkomu Matvælastofnunar að málum sem varða slæma meðferð á dýrum
Fréttir
Í gær

Níu Íslendingar hætt komnir í Brussel

Níu Íslendingar hætt komnir í Brussel
Fréttir
Í gær
Stúlkan sem leitað var að er fundin
Fréttir
Í gær
Bölvað basl fyrir lögregluna á Austurlandi – Sakborningur lét elta sig á röndum í rúma þrjá mánuði