fbpx
Fimmtudagur 12.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Harmleikur: Fjölskylda ungrar konu sem lést eftir handtöku lögreglu stefndi ríkinu

Ágúst Borgþór Sverrisson
Fimmtudaginn 12. mars 2026 14:28

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Foreldrar og systkini ungrar konu sem lést í kjölfar handtöku lögreglu árið 2019 stefndu ríkinu til miskabóta.

Atvikið átti sér stað að nóttu til árið 2019. Konan var stödd í samkvæmi þar sem fíkniefna var neytt. Samkvæmt frásögnum þeirra sem voru í íbúðinni fékk konan ranghugmyndir og var mjög hrædd. Var hún álitin vera í geðrofi og því var hringt í Neyðarlínu og óskað eftir sjúkrabíl.

Áður en viðbragðsaðilar komu á vettvang hljóp konan út úr húsinu og niður götuna. Kom í ljós að starfsmaður Neyðarlínunnar hafði sent lögreglu en ekki sjúkrabíl á vettvang. Lögreglumenn fundu konuna skömmu síðar og handóku hana. Veitti hún mikla mótspyrnu við handtöku en eftir að handtakan var yfirstaðin urðu lögreglumenn varir við að hún var hætt að hreyfa sig og var með skerta meðvitund. Þeir kölluðu þá eftir sjúkrabíl með forgangi og hófu endurlífgun með hjartahnoði þar til bráðaliðar komu á vettvang og fluttu konuna á sjúkrahús.

Konan var úrskurðuð látin á sjúkrahúsi nokkrum klukkustundum síðar eftir að endurlífgun og meðferð á bráðamóttöku báru ekki árangur.

Héraðssaksóknari tók málið til meðferðar í samræmi við fyrirmæli lögreglulaga. Að rannsókn lokinni var málið fellt niður. Byggðist sú niðurstaða á því að ekki hefði verið sýnt fram á að umræddir lögreglumenn hafi af ásetningi eða stórfelldu gáleysi ekki gætt lögmætra aðferða við handtökuna.

Með kæru þáverandi lögmanns fjölskyldunnar var ákvörðun héraðssaksóknara kærð til ríkissaksóknara. Í kærunni kom m.a. fram að kærendur teldu „fráleitt að það geti talist réttlætanleg valdbeiting af hálfu lögreglu og um leið viðurkennd handtökuaðferð að taka unga stúlku sem er í geðrofi og leggja ítrekað þunga á bak hennar með hnjám, þar sem hún liggur á maganum handjárnuð með hendur fyrir aftan bak“.

Ríkissaksóknari staðfesti ákvörðun héraðssaksóknara. Fjölskyldan stefndi síðan ríkinu í einkamáli og krafðist bóta.

Telja handtökuna hafa átt þátt í dauða hennar

Það var niðurstaða matsmanna að konan hafi verið í neyslutengdu geðrofi en hún hafði undanfarin ár á undan verið í virkri neyslu fíkniefna. Dánarorsök hennar var hjartastopp í kjölfar æsingaróráðsheilkennis.

Það er niðurstaða dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur að handtaka lögreglu hafi átt þátt í dauða konunnar en hafi ekki verið meginorsökin heldur ástand konunnar er hún var handtekin. Í niðurstöðu segir:

„Dómurinn tekur undir það með matsmönnum að miðað við þau gögn sem fyrir lágu þegar matsgerðin var unnin sé ekki hægt að fullyrða með vissu hversu stóran þátt hvort um sig, ástand D eða handtaka hennar, hafi átt í andláti hennar. Fullvíst má telja að hún hafi ekki látist af neinum áverkum sem raktir verða til handtökunnar, en telja má að sú óhjákvæmilega hindrun sem í henni fólst hafi magnað upp innra ástand hennar eins og á stóð. Óráðsástand hennar var nauðsynlegt skilyrði til þess að svo fór sem fór.“

Hins vegar hafi ekki verið sýnt fram á að lögregla eða aðrir starfsmenn hafi sýnt af sér saknæma háttsemi í tengslum við þessi atvik. „Telja verður að virtum gögnum málsins, sem einkum birtist í afstöðu ríkissaksóknara og nefndar um eftirlit með lögreglu, ásamt því sem fram hefur komið við sönnunarfærslu fyrir dómi, að brugðist hafi verið hratt, fumlaust og faglega við aðstæðum og voru viðbrögð lögreglu ekki tali ámælisverð. Stefnendur hafa hvorki sannað né leitt líkur að því hvort einhverju og þá hverju hefði breytt í þessari atburðarás þó að áhöfn sjúkrabíls hefði í upphafi í stað lögreglu reynt að hafa uppi á D og stöðva för hennar á hlaupum frá því húsi sem óskað hafði verið eftir sjúkrabíl að.“

Ríkið var því sýknað af kröfum fjölskyldunnar en málskostnaður fellur niður milli aðila. Fjölskyldan naut gjafsóknar og greiðist sá kostnaður úr ríkissjóði.

Dóminn má lesa hér.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Harmleikur: Fjölskylda ungrar konu sem lést eftir handtöku lögreglu stefndi ríkinu
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Gómuðu maurasmyglara á flugvelli – Meira en 2 þúsund skorkvikindi í tilraunaglösum
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Guðmundur Elís ákærður fyrir að fara með 15 ára stúlku um borð í skip
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Unglingur sakaður um að hrækja framan í lögreglumann á Hornafirði
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Umboðsmaður barna sendir borginni bréf vegna kaffistofu Samhjálpar
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Konur í Sósíalistaflokknum hjóla í Sönnu – Hafi lýst yfir stuðningi við einstakling sem kærður er til lögreglu vegna fjárdráttar
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Hagfræðingur segir álagningu íslensku olíufélaganna í hæstu hæðum – Ætti að vera 20 krónum lægra
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Leigjendur höfðu betur í deilu sem sprottin var af þvagblettum

Mest lesið

Konur í Sósíalistaflokknum hjóla í Sönnu – Hafi lýst yfir stuðningi við einstakling sem kærður er til lögreglu vegna fjárdráttar
Uppgjörið í Kópavogi vekur mikla athygli: Hagnaðurinn svakalegur og eiga verðbréf fyrir 180 milljónir
Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda
Eiður Smári með slæmar fréttir af syni sínum í beinni útsendingu – Er á leið í aðgerð
Kleini lýsir yfir sakleysi

Nýlegt

Látin eftir tveggja ára baráttu við krabbamein – Huggun í því að þjáning hennar er á enda
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ
Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“
Unglingur sakaður um að hrækja framan í lögreglumann á Hornafirði
Fimmta sætið í Meistaradeildina í hættu – United, Liverpool og fleiri lið þurfa að hafa áhyggjur
Umboðsmaður barna sendir borginni bréf vegna kaffistofu Samhjálpar
Konur í Sósíalistaflokknum hjóla í Sönnu – Hafi lýst yfir stuðningi við einstakling sem kærður er til lögreglu vegna fjárdráttar
Segir Djuric hafa hafnað Blikum og fari í KA – Sagður kosta 18 milljónir og fær betur borgað á Akureyri
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Ferðamaður spyr hvers vegna Ísland hafi ekki samræmdan ferðamannapassa – Þurfi að rífa upp veskið við hvern foss
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum

Munu Íranar ráðast beint á Bandaríkin? Vaxandi ótti um hefndaraðgerðir

Munu Íranar ráðast beint á Bandaríkin? Vaxandi ótti um hefndaraðgerðir
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Vilhjálmur: Eitthvað alvarlega rangt við stöðuna þegar þetta gerist
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Síminn og Sýn undirrita skilmálaskjal um kaup á vef- og útvarpsmiðlum Sýnar – Heildarvirðið metið á rúma 5 milljarða
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Ófrísk kona situr uppi með háan reikning

Ófrísk kona situr uppi með háan reikning
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Ísland ætlar að taka þátt í máli Suður-Afríku gegn Ísrael

Ísland ætlar að taka þátt í máli Suður-Afríku gegn Ísrael
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Hildur segir útskýringar Kjartans og Mörtu fyrirslátt: „Einhverjir ákváðu að bregðast öðru vísi við og það er leitt”
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Meðalbiðtíminn eftir heimilislækni á höfuðborgarsvæðinu 27 dagar – Fer upp í allt að 115 daga

Meðalbiðtíminn eftir heimilislækni á höfuðborgarsvæðinu 27 dagar – Fer upp í allt að 115 daga
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Drap engan en samt átti að taka hann af lífi – Mál fangans tekur nýja stefnu
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Alræmdasti raðmorðingi Rúmeníu laus og orðinn TikTok stjarna – Afhöfðaði mann og kastaði hausnum í stöðuvatn
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Rúmlega 14 milljóna bótakrafa í Reykholtsmálinu – Margvísleg vopn í fórum sakborninga gerð upptæk

Rúmlega 14 milljóna bótakrafa í Reykholtsmálinu – Margvísleg vopn í fórum sakborninga gerð upptæk
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Kleini lýsir yfir sakleysi

Kleini lýsir yfir sakleysi
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Svíi sem grunaður er um að hafa tekið þátt í að kveikja í bíl lögreglukonu stefndi íslenska ríkinu
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Eiríkur segir að íslensk tunga muni styrkjast við inngöngu í Evrópusambandið – Nefnir dæmi
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Ferðafólk lenti á kafi í vatni á Snæfellsnesi

Ferðafólk lenti á kafi í vatni á Snæfellsnesi
Fréttir
Í gær
Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ
Fréttir
Í gær
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Fréttir
Í gær
Ekkja kennara sem lést eftir hrekk kallar eftir vægð fyrir gerendurna – „Þetta er skelfilegur harmleikur“
Fréttir
Í gær

Flóknar erfðadeilur gerðu allslausum manni afar erfitt fyrir – Fékk áheyrn að nýju

Flóknar erfðadeilur gerðu allslausum manni afar erfitt fyrir – Fékk áheyrn að nýju
Fréttir
Í gær

Finnsku fiðlurokki spáð sigri í Eurovision

Finnsku fiðlurokki spáð sigri í Eurovision
Fréttir
Í gær
Stefán Vagn nýr þingflokksformaður Framsóknar
Fréttir
Í gær

Diljá minnist barnanna sem féllu frá langt fyrir aldur fram – „Þau voru öll dýrmætar manneskjur“

Diljá minnist barnanna sem féllu frá langt fyrir aldur fram – „Þau voru öll dýrmætar manneskjur“
Fréttir
Í gær
Þingmenn fengu kennslustund í íslensku eftir að hafa hneykslast á orðum Kristrúnar – „Vitið þið virkilega ekki hvað þetta þýðir?“
Fréttir
Í gær
Hafnarfjarðarbær biðst forláts á röngum texta
Fréttir
Í gær

Jón Trausti skýtur föstum skotum á Stefán Einar og Miðflokkinn – „Gerir enga tilraun til að vera eða virðast óháður“

Jón Trausti skýtur föstum skotum á Stefán Einar og Miðflokkinn – „Gerir enga tilraun til að vera eða virðast óháður“
Fréttir
Í gær

Krabbameinssjúklingi synjað um bætur – Segist vera lömuð eftir meðferðina

Krabbameinssjúklingi synjað um bætur – Segist vera lömuð eftir meðferðina
Fréttir
Í gær
Harðri flokkunarkeppni lokið hjá Krónunni – Borgartún með 93,3%
Fréttir
Í gær
Fataskápurinn og framtíðin