Fimmtudagur 12.mars 2026

Faðir lét barnaperra hafa það óþvegið – „Þú átt ekki að vera á leikvellinum"

Kristinn H. Guðnason
Fimmtudaginn 12. mars 2026 22:00

McFayden er ekki velkominn í Musselburgh

Faðir grunnskólabarns í bænum Musselburgh í Skotlandi veittist að dæmdum kynferðisbrotamanni á leikvelli fyrir utan skólann þar sem hann var að fara með sitt barn. Nágrannar mótmæltu einnig fyrir utan heimili hans.

Flæmdur úr heimabænum

Hinn dæmdi kynferðisbrotamaður heitir Calum McFayden og er 45 ára gamall. Hann var gripinn með barnaklám árið 2013, hlaut 100 daga fangelsisdóm og var settur á lista yfir kynferðisbrotamenn í fimm ár.

McFayden bjó í bænum Haddington, austan við höfuðborgina Edinborg, þegar hann hlaut sinn dóm. Íbúar þar risu upp og flæmdu hann úr bænum en þá flutti hann til Musselburgh, sem er nálægur bær í Austur Lothian sýslu.

Hótaði mótmælendum með hnífum

En fortíðin elti hann þangað og þann 24. ágúst á síðasta ári mótmæltu nágrannar hans fyrir utan heimili hans. Vildu þeir kynferðisbrotamanninn burt úr hverfinu og bænum.

McFayden brást illa við þessu og óð út á götuna með hnífa og byrjaði að ota þeim að mótmælendunum. Var McFayden handtekinn og dæmdur í 190 daga fangelsi fyrir það.

McFayden otaði hnífum að nágrönnum sínum.

Kurr í foreldrum

Eins og segir í frétt Daily Record þá er nú aftur réttað yfir McFayden, það er vegna máls sem kom upp í apríl á síðasta ári við grunnskólann. En þá lenti hann í átökum við föður sem gerði athugasemdir við að hann væri á staðnum að skutla barni í skólann. En foreldrar barna í skólanum höfðu fengið veður af því að McFayden væri fluttur í hverfið.

„Þú átt ekki að vera á leikvellinum,“ sagði faðirinn við McFayden. Veittist hann svo að honum, kastaði kaffi yfir hann og kýldi. McFayden réðist þá á föðurinn til baka með líkamlegu ofbeldi.

Börnin grétu

Mörg börn urðu vitni af þessu atviki og var einn kennarinn hrædd um þau.

„Ég var miður mín og hrædd og það voru nokkur börn farin að gráta. Ég var mjög reið að þetta hafi gerst á leikvellinum okkar,“ sagði hún. „Ég hef aldrei upplifað annað eins á starfsferli mínum.“

Dæmdur til refsingar

Fyrir rétti sagðist McFayden hafa verið að verja sig. Hann sagði að foreldrarnir hefðu espað hvort annað upp á samfélagsmiðlum til þess að ráðast að honum með ofbeldi dagana fyrir atvikið. Sagði hann að árás föðursins hafi verið algjörlega tilefnislaus.

Dómstóllinn var hins vegar á öðru máli og taldi að McFayden hefði átt sök í málinu og raskað almannafriði. Refsing hans verður ákveðin í næsta mánuði.

