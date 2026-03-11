Stefán Vagn nýr þingflokksformaður Framsóknar

Stefán Vagn Stefánsson er nýr þingflokksformaður Framsóknar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá flokknum.
Tillaga um þetta var var samþykkt á þingflokksfundi Framsóknar í Smiðju í dag, þann 11. mars 2026.
Stefán Vagn er oddviti flokksins í Norðvesturkjördæmi og hefur setið á Alþingi frá árinu 2021. Hann var kjörinn varaformaður flokksins á flokksþingi þann 15. febrúar.
„Ég þakka traustið sem þingflokkur Framsóknar sýnir mér. Fram undan eru krefjandi tímar í þinginu þar sem mörg stór mál bíða afgreiðslu og má þar einna helst nefna aðildarumsókn íslands að Evrópusambandinu, samgönguáætlun og fjármálaáætlun.
Á sama tíma og þingflokkurinn mun leggja sig allan fram við að styðja við sveitarstjórnarfulltrúa og framboð Framsóknar í komandi sveitarstjórnarkosningum. Ég vil einnig þakka Ingibjörgu Isaksen fyrir sína vinnu síðustu ár í embætti þingflokksformanns Framsóknar,” segir Stefán Vagn.