Rúmlega 14 milljóna bótakrafa í Reykholtsmálinu – Margvísleg vopn í fórum sakborninga gerð upptæk

Brotaþoli í hinu svokallaða Reykholtsmáli, sem mátti þola miklar misþyrmingar og stórrán af hálfu hóps fólks sem er að hluta til tengt fjölskylduböndum, á heimili sínu í Reykholti í Biskupstungum, krefst 10 milljóna króna í miskabætur og rúmlega 4 milljóna í skaðabætur.
Þetta kemur fram í ákæru Héraðssaksóknara í málinu.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Suðurlands þann 16. mars næstkomandi en meint brot voru framin í apríl 2024.
Júdókappi, garðyrkjufræðingur á sjötugsaldri og þrítugur maður sem nýverið var dæmdur fyrir tilraun til manndráps eru á meðal sex sakborninga í málinu. Fjórir af sakborningunum sex eru tengdir fjölskylduböndum.
Manninum var haldið nauðugum á heimili sínu, honum var hótað og ógnað með bæði hníf og haglabyssu, auk þess sem hann var beittur grófu ofbeldi. Var honum meðal annars hótað að siglt yrði með hann til Grænlands og honum hent útbyrðis ef hann gæfi ekki upp upplýsingar um bankareikninga og rafræn skilríki.
Gerendur munu svo hafa blekkt starfsmann Símans og fengið hann til að setja upp skilríki í síma mannsins. Keyptu þau flugmiða til Parísar og þaðan til Möltu í nafni mannsins og millifærðu 17,6 milljónir af reikningi hans. Síðan óku þau honum upp á flugstöð og neyddu hann til að fara í flugið, því annars yrði dóttur hans unnið mein. Maðurinn lenti svo á Möltu og kom þar í ljós að hann var með blæðingu í framheila, nef- og puttabrotinn, búinn að tapa fimmtán tönnum og með fjögur brotin rifbein.
Tveir af sakborningunum eru ákærður fyrir vopnalagabrot með því að hafa haft í fórum sínum í íbúð í Kópavogi afsagaða þriggja skota haglabyssu, tvær loftbyssur, skothús af haglabyssu, byssuskefti, haglaskot, hníf í grænu og brúnu slíðri, útdraganlegan hníf með brúnu skafti, tvo kasthnífa, kastöxi, piparúða, tvær útdraganlegar járnkylfur og svart hnúajárn. Lagði lögreglan hald á þessi vopn við húsleit við rannsókn málsins.