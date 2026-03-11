fbpx
Miðvikudagur 11.mars 2026

Pönkgoðsögn og Íslandsvinur fékk heilablóðfall – „Vinstri fóturinn féll saman undan mér“

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 11. mars 2026 10:30

Jello Biafra er einn áhrifamesti pönkari Bandaríkjanna. Mynd/Getty

Pönkgoðsögnin Jello Biafra, fyrrverandi söngvari hljómsveitarinnar Dead Kennedys, var lagður inn á spítala með alvarlega heilablæðingu. Ástand hans er nú stöðugt en hann mun þurfa langa endurhæfingu.

Biafra, eða Eric Reed Boucher, er nú orðinn 67 ára gamall. Hann gerði garðinn frægan með Dead Kennedys sem var ein frægasta pönkhljómsveit Bandaríkjanna. Hljómsveitin var með beitta róttæka pólitíska texta með áherslu á félagslegt réttlæti og mannréttindi og var ekki hrædd við að ögra valdinu.

Eftir að honum sinnaðist við aðra meðlimi fór Biafra sína eigin leið, bæði í öðrum hljómsveitum og sem ræðuhaldari. Meðal annars kom hann til Íslands sumarið 2001 og messaði yfir Íslendingum á skemmtistaðnum Gauki á Stöng.

Á laugardaginn hneig hinn aldni pönkari niður á heimili sínu, með heilablæðingu sem orsakaðist af of háum blóðþrýstingi.

„Ég fór fram úr rúminu af því að ég þurfti að pissa. Vinstri fóturinn féll saman undan mér og ég féll í gólfið,“ sagði Biafra. „Ég gat ekki einu sinni varið mig fallinu með vinstri hendinni því að hún virkaði heldur ekki. Ég reyndi að komast aftur á fætur en gat það ekki. Ég áttaði mig á því að ég hafði fallið og gat ekki staðið aftur upp. Á þeim tímapunkti hugsaði ég: Andskotinn, ég er að fá heilablóðfall.“

Biafra er nú á sjúkrahúsi og er ástand hans stöðugt. Hins vegar er talið að hann muni þurfa langa endurhæfingu.

