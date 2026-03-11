Níu Íslendingar hætt komnir í Brussel

Fjallað er um málið í Morgunblaðinu í dag og sem fyrr segir kemur þar fram að níu Íslendingar hafi verið í hópi 152 farþega.
Fram kemur að þotan hafi verið á 235 kílómetra hraða og verið 1-2 sekúndum frá því að hefja sig á loft þegar aðstoðarflugmaðurinn kallaði: „Stopp, stopp stopp, stopp!“
Hafði flugmaðurinn áttað sig á því að ekki var allt með felldu þegar hann leit út um hliðargluggann í stjórnklefanum.
Tókst flugstjóranum að stöðva vélina stuttu síðar og urðu engin slys á fólki eða skemmdir á vélinni. Bent á að skilti sem hefði getað komið í veg fyrir þennan misskilning hafi verið bilað
Í frétt Morgunblaðsins kemur fram að snarræði flugmanna hafi afstýrt flugslysi þetta kvöld.
Hægt er að kynna sér skýrslu vegna málsins á vef Flightradar.com.