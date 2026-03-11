Ferðafólk lenti á kafi í vatni á Snæfellsnesi

Í hádeginu í dag var björgunarsveitin Berserkir í Stykkishólmi boðuð út vegna ferðafólks sem hafði lent út af veginum um Snæfellsnes, rétt austan Stykkishólms og bíllinn fór hálfur á kaf í vatn.
Fólkið sá sitt ráð vænst í því að klifra upp á þak bílsins og þar sat það þegar björgunarsveitin kom á vettvang og bjargaði því af þakinu yfir í bíl sveitarinnar.
Aðstæður voru þannig að mikið vatn hafði safnast við veginn svo rann inn á hann að stórum hluta. Þegar fólkið kom aðvífandi virðist sem bíll þeirra hafi flotið upp þegar þau keyrðu í vatnið á veginum og ökumaðurinn misst stjórn á bílnum í kjölfarið.
Ekki urðu slys á fólkinu en það blotnaði eitthvað við þetta og farangur þeirra, sem var bjargað úr bílnum, var orðinn ansi blautur.
Björgunarsveitin flutti fólkið svo inn á Stykkishólm þar sem lögregla tók við því. Bílaleigunnar beið að ná bílnum úr vatninu og færa ferðalöngunum annan bíl til að halda ferð sinni áfram.