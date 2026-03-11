Drap engan en samt átti að taka hann af lífi – Mál fangans tekur nýja stefnu

DV fjallaði um mál Burtons um helgina og vakti umfjöllunin töluverða athygli.
Burton hafði verið dæmdur til dauða vegna morðsins á Doug Battle, viðskiptavini bílavarahlutaverslunarinnar AutoZone í Talladega árið 1991. Óumdeilt er að Burton var ekki sá sem tók í gikkinn en hann var samt sem áður dæmdur til dauða á grundvelli reglna sem kallast „felony murder.“
Helst á þessi regla við þar sem manndráp á sér stað samhliða öðru alvarlegu broti á borð við rán eða innbrot. Við getum ímyndað okkur að fjórir menn brjótist saman inn í hús. Á meðan þrír fara ránshendi um húsið fer sá fjórði inn í svefnherbergið og skýtur húsráðendur til bana.
Aðeins einn þeirra framdi morðin en samkvæmt „felony murder“-reglunni getur saksóknari gert alla fjóra innbrotsþjófana jafn ábyrga, jafnvel þó að þrír þeirra hafi ekki komið nálægt morðunum. Allir myndu þá hljóta jafn þungan dóm.
Skotmaðurinn í málinu, Derrick DeBruce, afplánar lífstíðardóm án möguleika á reynslulausn eftir að hafa fengið dóm sinn endurskoðaðan með áfrýjun. Alls voru fimm ákærðir vegna málsins en Burton var sá eini sem enn stóð frammi fyrir aftöku.
Í yfirlýsingu sagði Ivey að hún gæti ekki haldið áfram með málið með góðri samvisku þar sem Burton hefði hvorki skotið fórnarlambið né fyrirskipað skotárásina og hefði yfirgefið verslunina áður en hún átti sér stað.
Burton er nú 75 ára og mun afplána sama dóm og DeBruce. Náðunin kemur í kjölfar þrýstings frá fyrrverandi kviðdómendum, trúarleiðtogum og dóttur fórnarlambsins. Í bréfi til ríkisstjórans lýsti Tori Battle, dóttir Doug, áhyggjum af réttmæti þess að taka af lífi aldraðan mann sem aldrei tók í gikkinn og taldi að Burton hefði líklega ekki endað á dauðadeild ef hann hefði haft betri lögfræðiaðstoð.
Ríkissaksóknari Alabama, Steve Marshall, gagnrýndi ákvörðunina og sagði aldrei hafa verið vafi á ábyrgð Burton í málinu. Hann hafnaði því að aldur Burton réttlætti náðun og sagði að fanginn hefði sjálfur tafið framgang máls síns með ítrekuðum áfrýjunum.
Þetta er aðeins í annað sinn sem Ivey veitir náðun frá því hún tók við embætti ríkisstjóra fyrir nærri níu árum. Árið 2025 ákvað hún að stöðva aftöku annars fanga á dauðadeild, Rocky Myers, þar sem efasemdir höfðu vaknað um sekt hans.