fbpx
Miðvikudagur 11.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Drap engan en samt átti að taka hann af lífi – Mál fangans tekur nýja stefnu

Pressan
Miðvikudaginn 11. mars 2026 21:50

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ríkisstjóri Alabama, Kay Ivey, hefur stöðvað fyrirhugaða aftöku á Charles Lee „Sonny“ Burton sem til stóð að taka af lífi á morgun. Hefur dómnum hefur verið breytt í lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn.

DV fjallaði um mál Burtons um helgina og vakti umfjöllunin töluverða athygli.

Sjá einnig: Verður tekinn af lífi á fimmtudaginn en hefur þó engan myrt – „Ég ætti ekki að deyja fyrir eitthvað sem ég gerði ekki“

Tók ekki í gikkinn

Burton hafði verið dæmdur til dauða vegna morðsins á Doug Battle, viðskiptavini bílavarahlutaverslunarinnar AutoZone í Talladega árið 1991. Óumdeilt er að Burton var ekki sá sem tók í gikkinn en hann var samt sem áður dæmdur til dauða á grundvelli reglna sem kallast „felony murder.“

Helst á þessi regla við þar sem manndráp á sér stað samhliða öðru alvarlegu broti á borð við rán eða innbrot. Við getum ímyndað okkur að fjórir menn brjótist saman inn í hús. Á meðan þrír fara ránshendi um húsið fer sá fjórði inn í svefnherbergið og skýtur húsráðendur til bana.

Aðeins einn þeirra framdi morðin en samkvæmt „felony murder“-reglunni getur saksóknari gert alla fjóra innbrotsþjófana jafn ábyrga, jafnvel þó að þrír þeirra hafi ekki komið nálægt morðunum. Allir myndu þá hljóta jafn þungan dóm.

Skiptar skoðanir

Skotmaðurinn í málinu, Derrick DeBruce, afplánar lífstíðardóm án möguleika á reynslulausn eftir að hafa fengið dóm sinn endurskoðaðan með áfrýjun. Alls voru fimm ákærðir vegna málsins en Burton var sá eini sem enn stóð frammi fyrir aftöku.

Í yfirlýsingu sagði Ivey að hún gæti ekki haldið áfram með málið með góðri samvisku þar sem Burton hefði hvorki skotið fórnarlambið né fyrirskipað skotárásina og hefði yfirgefið verslunina áður en hún átti sér stað.

Burton er nú 75 ára og mun afplána sama dóm og DeBruce. Náðunin kemur í kjölfar þrýstings frá fyrrverandi kviðdómendum, trúarleiðtogum og dóttur fórnarlambsins. Í bréfi til ríkisstjórans lýsti Tori Battle, dóttir Doug, áhyggjum af réttmæti þess að taka af lífi aldraðan mann sem aldrei tók í gikkinn og taldi að Burton hefði líklega ekki endað á dauðadeild ef hann hefði haft betri lögfræðiaðstoð.

Ríkissaksóknari Alabama, Steve Marshall, gagnrýndi ákvörðunina og sagði aldrei hafa verið vafi á ábyrgð Burton í málinu. Hann hafnaði því að aldur Burton réttlætti náðun og sagði að fanginn hefði sjálfur tafið framgang máls síns með ítrekuðum áfrýjunum.

Þetta er aðeins í annað sinn sem Ivey veitir náðun frá því hún tók við embætti ríkisstjóra fyrir nærri níu árum. Árið 2025 ákvað hún að stöðva aftöku annars fanga á dauðadeild, Rocky Myers, þar sem efasemdir höfðu vaknað um sekt hans.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Drap engan en samt átti að taka hann af lífi – Mál fangans tekur nýja stefnu
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Alræmdasti raðmorðingi Rúmeníu laus og orðinn TikTok stjarna – Afhöfðaði mann og kastaði hausnum í stöðuvatn
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Rúmlega 14 milljóna bótakrafa í Reykholtsmálinu – Margvísleg vopn í fórum sakborninga gerð upptæk
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Kleini lýsir yfir sakleysi
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Svíi sem grunaður er um að hafa tekið þátt í að kveikja í bíl lögreglukonu stefndi íslenska ríkinu
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Eiríkur segir að íslensk tunga muni styrkjast við inngöngu í Evrópusambandið – Nefnir dæmi
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Ferðafólk lenti á kafi í vatni á Snæfellsnesi
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ

Mest lesið

Þingmenn fengu kennslustund í íslensku eftir að hafa hneykslast á orðum Kristrúnar – „Vitið þið virkilega ekki hvað þetta þýðir?“
Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Fylgjendafjöldi Kleina hrynur í kjölfar handtöku vegna meintrar nauðgunar
Níu Íslendingar hætt komnir í Brussel
Moldríkir bræður í vondum málum

Nýlegt

Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“
Fylgjendafjöldi Kleina hrynur í kjölfar handtöku vegna meintrar nauðgunar
Svala segist standa með Hafdísi og sé sjálf þolandi sama manns
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Sindri fer frá Keflavík til að styðja við kærustu sína í Svíþjóð
Þarf að borga 57 milljónir í skaðabætur fyrir tvær færslur á X-inu
Kleini lýsir yfir sakleysi
Vekur mikla athygli – Virðist blómstra eftir skilnað foreldra sinna
Svíi sem grunaður er um að hafa tekið þátt í að kveikja í bíl lögreglukonu stefndi íslenska ríkinu
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Flóknar erfðadeilur gerðu allslausum manni afar erfitt fyrir – Fékk áheyrn að nýju
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Finnsku fiðlurokki spáð sigri í Eurovision

Finnsku fiðlurokki spáð sigri í Eurovision
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Stefán Vagn nýr þingflokksformaður Framsóknar
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Diljá minnist barnanna sem féllu frá langt fyrir aldur fram – „Þau voru öll dýrmætar manneskjur“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Þingmenn fengu kennslustund í íslensku eftir að hafa hneykslast á orðum Kristrúnar – „Vitið þið virkilega ekki hvað þetta þýðir?“

Þingmenn fengu kennslustund í íslensku eftir að hafa hneykslast á orðum Kristrúnar – „Vitið þið virkilega ekki hvað þetta þýðir?“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Hafnarfjarðarbær biðst forláts á röngum texta

Hafnarfjarðarbær biðst forláts á röngum texta
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Jón Trausti skýtur föstum skotum á Stefán Einar og Miðflokkinn – „Gerir enga tilraun til að vera eða virðast óháður“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Krabbameinssjúklingi synjað um bætur – Segist vera lömuð eftir meðferðina

Krabbameinssjúklingi synjað um bætur – Segist vera lömuð eftir meðferðina
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Harðri flokkunarkeppni lokið hjá Krónunni – Borgartún með 93,3%
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Fataskápurinn og framtíðin
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Ásakanir ganga á víxl milli bæjarstjóra og bæjarfulltrúa í Kópavogi – Fullyrðingar um trúnaðarbrot og ósannsögli

Ásakanir ganga á víxl milli bæjarstjóra og bæjarfulltrúa í Kópavogi – Fullyrðingar um trúnaðarbrot og ósannsögli
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Kópavogsbær gerir óuppsegjanlegan samning um rekstur „chillout“-rýmis í Smáralind – „Það er gott að vera Halldór Benjamín í Kópavogi“

Kópavogsbær gerir óuppsegjanlegan samning um rekstur „chillout“-rýmis í Smáralind – „Það er gott að vera Halldór Benjamín í Kópavogi“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Margt athyglisvert á nýjum lista Forbes yfir þá ríkustu í heimi
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Andri lætur Þorstein finna fyrir því: Leist ekki illa á hann „fyrr en hann fór í þetta prinsaviðtal“

Andri lætur Þorstein finna fyrir því: Leist ekki illa á hann „fyrr en hann fór í þetta prinsaviðtal“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Pönkgoðsögn og Íslandsvinur fékk heilablóðfall – „Vinstri fóturinn féll saman undan mér“
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Brynja Ýr er stúlkan sem var rænd á Tenerife – „Ég hélt hann ætlaði að kýla mig og drepa mig“
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

Fylgjendafjöldi Kleina hrynur í kjölfar handtöku vegna meintrar nauðgunar

Fylgjendafjöldi Kleina hrynur í kjölfar handtöku vegna meintrar nauðgunar
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Erindi Heimis Más um stækkun hafnað

Erindi Heimis Más um stækkun hafnað
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Segist skorta þekkingu til að athuga frekar aðkomu Matvælastofnunar að málum sem varða slæma meðferð á dýrum
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Níu Íslendingar hætt komnir í Brussel

Níu Íslendingar hætt komnir í Brussel
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Stúlkan sem leitað var að er fundin
Fréttir
Í gær
Bölvað basl fyrir lögregluna á Austurlandi – Sakborningur lét elta sig á röndum í rúma þrjá mánuði
Fréttir
Í gær

Kristinn vill vita hvaða íslenska áhrifafólk er í tengslum við Ronald Lauder – Náinn bandamaður Trump og Netanyahu

Kristinn vill vita hvaða íslenska áhrifafólk er í tengslum við Ronald Lauder – Náinn bandamaður Trump og Netanyahu
Fréttir
Í gær

Moka inn peningum með því að veðja á stríðsátökin

Moka inn peningum með því að veðja á stríðsátökin
Fréttir
Í gær
Svala segist standa með Hafdísi og sé sjálf þolandi sama manns
Fréttir
Í gær
Reyndi að taka á móti stórri kókaínsendingu á heimili sínu