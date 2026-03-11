fbpx
Miðvikudagur 11.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Andri lætur Þorstein finna fyrir því: Leist ekki illa á hann „fyrr en hann fór í þetta prinsaviðtal“

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 11. mars 2026 10:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Andri Reyr Haraldsson, formaður Félags íslenskra rafvirkja og varaformaður Rafiðnaðarsambandsins, segir að Þorsteinn Víglundsson, nýkjörinn formaður Samtaka iðnaðarins, hafi heldur betur stimplað sig inn þegar hann mætti í viðtal á Sprengisand á Bylgjunni um helgina.

„Röksemdir eða staðreyndir viku algjörlega í þessu prinsaviðtali nýkjörins formanns. Heimsmynd hans virðist vera sú að fyrirtækin hafi alræði og almenningur geti étið svo gott sem það sem úti frýs,“ segir Andri í aðsendri grein á vef Vísis.

Í viðtalinu kom Þorsteinn meðal annars inn á það að ef verkalýðsforystan vilji hafa raunveruleg áhrif á þróun verðbólgu geti hún samið um lægri launahækkanir. Þá sagði hann að gildandi kjarasamningar væru ávísun á áframhaldandi verðbólgu, eins og kom fram í samantekt Vísis úr viðtalinu við Þorstein.

„Það er algjörlega í höndum verkalýðsforystunnar að breyta þessum leik. Þetta er ekki þrýstingur frá atvinnurekendum, að hækka laun um sex til sjö prósent. Þetta er hins vegar afleiðing þeirrar stefnu sem að við höfum elt núna,“ sagði Þorsteinn.

Græðgisverðbólga

Andri bendir í grein sinni á að launafólk hafi axlað ábyrgð í síðustu kjarasamningum með því að fallast á litlar launahækkanir, jafnvel lægri en í löndunum í kringum okkur þar sem vextir og verðbólga séu töluvert lægri.

„Því miður tóku stærstu fyrirtæki landsins ekki þátt í þeirri vegferð eins og lofað var. Nei þau héldu áfram að auka arðsemiskröfur og maka krókinn. Viðskiptabankarnir þrír högnuðust um 95 milljarða á síðasta ári og Hagar, Skel og Festi, sem selja okkur meðal annars mat, lyf og eldsneyti, högnuðust samanlagt um a.m.k. 16 milljarða, svo dæmi séu tekin. Því mætti alveg ætla að verðbólga hér á landi sé svokölluð „greedflation“ eða græðgisverðbólga.“

„Þessi stríðsyfirlýsing Þorsteins er í besta falli vanhugsuð,“ segir Andri og bætir við að í versta falli sé þetta úthugsuð aðferð til að vega að íslensku launafólki og grafa undan gildandi kjarasamningum.

„Er hann mögulega að boða harðari stefnu og þá aukna arðsemi iðnaðarins án þess að launafólk fái neinn hlut í arðseminni? Eða er hann að láta okkur halda því fram að síðasti kjarasamningur hafi skilað launafólki of miklu?“

„Hefur hann lyft hamri?“

Þá gerir hann ummæli Þorsteins um skipulagsmál að umtalsefni og segir að þegar kemur að flækjustigi skipulagsmála megi gagnrýna margt. „En í viðtalinu kom ekki fram hvort hann vildi fórna gæðum og menntunarkröfum iðnaðarmanna. Vill hann leggja af lögverndun starfsgreina, minnka eftirlit innan geirans eða hvað? Einfaldari ferla fyrir einfaldari mál, hvar endar það?“

Andri segir að samstarf verkalýðsfélaga iðnaðarmanna og SI hafi verið til fyrirmyndar síðustu áratugi.

„Áhersla hefur verið lögð á gæði, menntun og fagmennsku almennt. Sú stefna gæti átt undir högg að sækja með nýjum formanni Samtaka iðnaðarins. Hans hægri-krata-pólitík snýst augljóslega ekki um að fólkið sem vinnur störfin sé með honum í liði,“ segir Andri sem endar skrif sín á þessum orðum:

„Ég verð að viðurkenna að mér leist ekki illa á nýjan formann SI fyrr en hann fór í þetta prinsaviðtal. En ég get alveg sagt að sem formaður Félags íslenskra rafvirkja líst mér illa á þennan tón og ég skil hvorki alveg hvaðan þetta kemur eða hvert hann er að fara. Hvert er maðurinn að fara og hefur hann lyft hamri?“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 13 mínútum
Andri lætur Þorstein finna fyrir því: Leist ekki illa á hann „fyrr en hann fór í þetta prinsaviðtal“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Margt athyglisvert á nýjum lista Forbes yfir þá ríkustu í heimi
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Pönkgoðsögn og Íslandsvinur fékk heilablóðfall – „Vinstri fóturinn féll saman undan mér“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Brynja Ýr er stúlkan sem var rænd á Tenerife – „Ég hélt hann ætlaði að kýla mig og drepa mig“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Fylgjendafjöldi Kleina hrynur í kjölfar handtöku vegna meintrar nauðgunar
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Erindi Heimis Más um stækkun hafnað
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Segist skorta þekkingu til að athuga frekar aðkomu Matvælastofnunar að málum sem varða slæma meðferð á dýrum

Mest lesið

Moldríkir bræður í vondum málum
Þrír frægir menn heimsóttu sama vændishúsið stöðugt – Stúlkan sem þeir umgengust mest reyndist vera 16 ára
Kristinn vill vita hvaða íslenska áhrifafólk er í tengslum við Ronald Lauder – Náinn bandamaður Trump og Netanyahu
Svala segist standa með Hafdísi og sé sjálf þolandi sama manns
Nýir eigendur að Hamborgarafabrikkunni

Nýlegt

Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Nýir eigendur að Hamborgarafabrikkunni
Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir
Berglind fengið nóg: Sýnir skuldastöðu sína eftir að hafa borgað af lánunum árum saman
Náfrænka bæjarstjóra aftur hrakin frá störfum vegna óánægju – Fær nýja vinnu hjá bænum
Er orðinn sextugur en kærusturnar verða sífellt yngri – Stundaði kynlíf með þremur konum á einum degi
Erindi Heimis Más um stækkun hafnað
Segist skorta þekkingu til að athuga frekar aðkomu Matvælastofnunar að málum sem varða slæma meðferð á dýrum
Van Persie bregst við söngvum um sig – „Láttu þig hverfa“
Níu Íslendingar hætt komnir í Brussel
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Bölvað basl fyrir lögregluna á Austurlandi – Sakborningur lét elta sig á röndum í rúma þrjá mánuði
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum

Kristinn vill vita hvaða íslenska áhrifafólk er í tengslum við Ronald Lauder – Náinn bandamaður Trump og Netanyahu

Kristinn vill vita hvaða íslenska áhrifafólk er í tengslum við Ronald Lauder – Náinn bandamaður Trump og Netanyahu
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Moka inn peningum með því að veðja á stríðsátökin
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Svala segist standa með Hafdísi og sé sjálf þolandi sama manns
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

Reyndi að taka á móti stórri kókaínsendingu á heimili sínu

Reyndi að taka á móti stórri kókaínsendingu á heimili sínu
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum

Dagur segir Miðflokkinn þurfa að gera hreint fyrir sínum dyrum vegna frétta um tengsl við MAGA hreyfinguna

Dagur segir Miðflokkinn þurfa að gera hreint fyrir sínum dyrum vegna frétta um tengsl við MAGA hreyfinguna
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Mistökin sem við gerum í matvöruversluninni sem geta gert innkaupin enn dýrari
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Blóðug aðkoma í Edition-málinu – Lýsti sjálfri sér sem skrímsli og sagði fjölskylduna hafa ætlað að deyja saman

Blóðug aðkoma í Edition-málinu – Lýsti sjálfri sér sem skrímsli og sagði fjölskylduna hafa ætlað að deyja saman
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Nýir eigendur að Hamborgarafabrikkunni
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Þetta eru vinsælustu pizzaáleggin á Íslandi
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Rannsókn á brunanum í Gufunesi lokið – Hleðslutæki líklegur sökudólgur

Rannsókn á brunanum í Gufunesi lokið – Hleðslutæki líklegur sökudólgur
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Rósa ráðin verkefnastýra Jafnvægisvogar FKA

Rósa ráðin verkefnastýra Jafnvægisvogar FKA
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Brynjar gagnrýnir ESB-rök Berglindar: „Dömubindið breytist ekki í gylltan borða“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Storytel lagði Björn Brynjúlf í deilu um Sönn íslensk sakamál
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Notkun gervigreindar breiðist út meðal íslenskra fyrirtækja en markviss innleiðing og stefnumótun sjaldgæfari

Notkun gervigreindar breiðist út meðal íslenskra fyrirtækja en markviss innleiðing og stefnumótun sjaldgæfari
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Spyr hvort Skeggi verði rannsakaður
Fréttir
Í gær
Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir
Fréttir
Í gær
Þóra ráðin Kúltúrkveikja hjá Brandenburg
Fréttir
Í gær

Náfrænka bæjarstjóra aftur hrakin frá störfum vegna óánægju – Fær nýja vinnu hjá bænum

Náfrænka bæjarstjóra aftur hrakin frá störfum vegna óánægju – Fær nýja vinnu hjá bænum
Fréttir
Í gær

Skilorðsbundinn dómur fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás á Ölveri

Skilorðsbundinn dómur fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás á Ölveri
Fréttir
Í gær
Berglind fengið nóg: Sýnir skuldastöðu sína eftir að hafa borgað af lánunum árum saman
Fréttir
Í gær

Kristján Már beið ósigur í fyrstu orrustunni gegn Reykjavíkurborg

Kristján Már beið ósigur í fyrstu orrustunni gegn Reykjavíkurborg
Fréttir
Í gær
Kynna til sögunnar nýja tryggingavernd hér á landi fyrir fólk í ofbeldissamböndum
Fréttir
Í gær
Bogi Nils ósáttur við Eyjólf: Ráðherrar þurfi að tjá sig mjög varlega um skráð félög
Fréttir
Í gær

Dagur segir Miðflokkinn taka stöðu gegn almenningi – „Vaxtagreiðslur eru ótrúlega stór hluti af útgjöldum húseigenda“

Dagur segir Miðflokkinn taka stöðu gegn almenningi – „Vaxtagreiðslur eru ótrúlega stór hluti af útgjöldum húseigenda“
Fréttir
Í gær

Þarf að bera vitni með meintan kvalara sinn í dómsalnum – „Þú fucking þorir ekki að svara“

Þarf að bera vitni með meintan kvalara sinn í dómsalnum – „Þú fucking þorir ekki að svara“
Fréttir
Í gær
Meint hópnauðgun á Akureyri sögð einstaklega hrottaleg
Fréttir
Í gær
Meirihluti landsmanna er hlynntur þjóðaratkvæðagreiðslu