fbpx
Miðvikudagur 11.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 11. mars 2026 16:00

Nöturleg var svefnaðstaðan. Skjáskot/Youtube

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Erlendur áhrifavaldur ákvað að ögra skynseminni og hjóla hringinn í kringum Ísland um miðjan vetur. Á Norðurlandi lenti hann í hrakningum og þurfti að sofa í fjárhúsi.

Áhrifavaldurinn, sem kallar sig Erat11, lýsti reynslunni í myndbandi á Youtube undir yfirskriftinni „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins.“

„Frá því að ég heyrði fyrst um Ísland langaði mig til þess að heimsækja það,“ sagði Erat. „En ekki á hinn hefðbundna hátt, á bak við rúðu í bílaleigubíl. Mig langaði til þess að vera þarna úti, að finna vindinn, þefa af saltinu í loftinu, og fara hægt í gegnum landslagið, draga það inn í mig. Svo ég ákvað að hjóla hringveginn.“

Hefði átt að hlusta

Fór hann að lesa sér til um landið og sá að umferðin er mjög mikil yfir sumarmánuðina. Hún var minni í desember og þá ákvað hann að halda í reisu sína. Færri bílar, rólegri vegir, en reyndar verra veður.

Spurðist hann fyrir á samfélagsmiðlinum Reddit hvort það væri góð hugmynd að gera þetta og svarið var einróma neikvætt. Hann væri ekki aðeins að koma sjálfum sér í hættu heldur einnig öðrum á veginum. Engu að síður lét hann slag standa. „Kannski hefði ég átt að hlusta,“ sagði Erat.

Gekk vel framan af

Til að byrja með gekk ferðalagið furðulega vel. Það var lítil umferð, heiður himinn, fallegt og friðsælt landslag.

En þegar hann nálgaðist Akureyri versnaði veðrið. Mótvindurinn var mikill, snjókoma og rigning jókst og það hægðist verulega á hjólreiðamanninum.

Þegar hann kom að Mývatni eyðilagðist glænýtt tjald sem hann hafði keypt. Hann hafði ekkert skjól.

Stormur í nánd og ónýtt tjald

Það var langt til Egilsstaða, um 200 kílómetra leið, en hann ákvað að reyna að komast þangað til þess að gera við tjaldið. Samkvæmt veðurspánni var von á stormi eftir tvo daga. En hann kom fyrr.

„Ég var þarna uppi á hálendinu, með ekkert tjald og margra kílómetra snæviþakta eyðimörk á milli mín og áfangastaðar míns,“ sagði Erat. Hann var í vonlausri stöðu.

Þá rakst hann á veitingastað og starfsfólkið þar benti honum á sveitabæ rétt hjá þar sem hann gæti fengið að leigja herbergi.

Enginn heima

Hann kom að bænum um sólsetur og sá ljós í gluggunum. En það var enginn þar nema tveir vinalegir hundar og feimið hreindýr.

Hurðirnar voru læstar og veðrið var að versna til muna. Skafrenningur var mikill og stormurinn var augljóslega á leiðinni.

„Þegar ég gekk á milli bygginganna fann ég lítið fjárhús,“ sagði Erat. „Algjörlega örmagna, lagði ég dýnuna mína á heyið og sofnaði.“

Daginn eftir fann heimafólkið hinn hrakta Erat í fjárhúsinu. En honum var vel tekið og fékk að gista þar næstu nótt. Hann gerði við tjaldið sitt og hélt svo áfram sína leið. Hann kláraði hringveginn í kringum Ísland á 21 degi.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Fréttir
Fyrir 27 mínútum
Eiríkur segir að íslensk tunga muni styrkjast við inngöngu í Evrópusambandið – Nefnir dæmi
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Ferðafólk lenti á kafi í vatni á Snæfellsnesi
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Ekkja kennara sem lést eftir hrekk kallar eftir vægð fyrir gerendurna – „Þetta er skelfilegur harmleikur“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Flóknar erfðadeilur gerðu allslausum manni afar erfitt fyrir – Fékk áheyrn að nýju
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Finnsku fiðlurokki spáð sigri í Eurovision
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Stefán Vagn nýr þingflokksformaður Framsóknar

Mest lesið

Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Fylgjendafjöldi Kleina hrynur í kjölfar handtöku vegna meintrar nauðgunar
Moldríkir bræður í vondum málum
Þrír frægir menn heimsóttu sama vændishúsið stöðugt – Stúlkan sem þeir umgengust mest reyndist vera 16 ára
Svala segist standa með Hafdísi og sé sjálf þolandi sama manns

Nýlegt

Svala segist standa með Hafdísi og sé sjálf þolandi sama manns
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Nýir eigendur að Hamborgarafabrikkunni
Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir
Berglind fengið nóg: Sýnir skuldastöðu sína eftir að hafa borgað af lánunum árum saman
Stefán Vagn nýr þingflokksformaður Framsóknar
Diljá minnist barnanna sem féllu frá langt fyrir aldur fram – „Þau voru öll dýrmætar manneskjur“
Telur að leikmaður Chelsea gæti farið til Arsenal
Það skemmtilegasta sem Rooney hefur upplifað frá því ferlinum lauk
Þingmenn fengu kennslustund í íslensku eftir að hafa hneykslast á orðum Kristrúnar – „Vitið þið virkilega ekki hvað þetta þýðir?“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Hafnarfjarðarbær biðst forláts á röngum texta
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum

Jón Trausti skýtur föstum skotum á Stefán Einar og Miðflokkinn – „Gerir enga tilraun til að vera eða virðast óháður“

Jón Trausti skýtur föstum skotum á Stefán Einar og Miðflokkinn – „Gerir enga tilraun til að vera eða virðast óháður“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Krabbameinssjúklingi synjað um bætur – Segist vera lömuð eftir meðferðina
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Harðri flokkunarkeppni lokið hjá Krónunni – Borgartún með 93,3%
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum

Fataskápurinn og framtíðin

Fataskápurinn og framtíðin
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum

Ásakanir ganga á víxl milli bæjarstjóra og bæjarfulltrúa í Kópavogi – Fullyrðingar um trúnaðarbrot og ósannsögli

Ásakanir ganga á víxl milli bæjarstjóra og bæjarfulltrúa í Kópavogi – Fullyrðingar um trúnaðarbrot og ósannsögli
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Kópavogsbær gerir óuppsegjanlegan samning um rekstur „chillout“-rýmis í Smáralind – „Það er gott að vera Halldór Benjamín í Kópavogi“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum

Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“

Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Margt athyglisvert á nýjum lista Forbes yfir þá ríkustu í heimi
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Andri lætur Þorstein finna fyrir því: Leist ekki illa á hann „fyrr en hann fór í þetta prinsaviðtal“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Pönkgoðsögn og Íslandsvinur fékk heilablóðfall – „Vinstri fóturinn féll saman undan mér“

Pönkgoðsögn og Íslandsvinur fékk heilablóðfall – „Vinstri fóturinn féll saman undan mér“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“

Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Brynja Ýr er stúlkan sem var rænd á Tenerife – „Ég hélt hann ætlaði að kýla mig og drepa mig“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Fylgjendafjöldi Kleina hrynur í kjölfar handtöku vegna meintrar nauðgunar
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Erindi Heimis Más um stækkun hafnað

Erindi Heimis Más um stækkun hafnað
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Segist skorta þekkingu til að athuga frekar aðkomu Matvælastofnunar að málum sem varða slæma meðferð á dýrum
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Níu Íslendingar hætt komnir í Brussel
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Stúlkan sem leitað var að er fundin
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Bölvað basl fyrir lögregluna á Austurlandi – Sakborningur lét elta sig á röndum í rúma þrjá mánuði

Bölvað basl fyrir lögregluna á Austurlandi – Sakborningur lét elta sig á röndum í rúma þrjá mánuði
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Kristinn vill vita hvaða íslenska áhrifafólk er í tengslum við Ronald Lauder – Náinn bandamaður Trump og Netanyahu

Kristinn vill vita hvaða íslenska áhrifafólk er í tengslum við Ronald Lauder – Náinn bandamaður Trump og Netanyahu
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Moka inn peningum með því að veðja á stríðsátökin
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Svala segist standa með Hafdísi og sé sjálf þolandi sama manns

Svala segist standa með Hafdísi og sé sjálf þolandi sama manns
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Reyndi að taka á móti stórri kókaínsendingu á heimili sínu
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Dagur segir Miðflokkinn þurfa að gera hreint fyrir sínum dyrum vegna frétta um tengsl við MAGA hreyfinguna
Fréttir
Í gær

Mistökin sem við gerum í matvöruversluninni sem geta gert innkaupin enn dýrari

Mistökin sem við gerum í matvöruversluninni sem geta gert innkaupin enn dýrari
Fréttir
Í gær

Blóðug aðkoma í Edition-málinu – Lýsti sjálfri sér sem skrímsli og sagði fjölskylduna hafa ætlað að deyja saman

Blóðug aðkoma í Edition-málinu – Lýsti sjálfri sér sem skrímsli og sagði fjölskylduna hafa ætlað að deyja saman
Fréttir
Í gær
Nýir eigendur að Hamborgarafabrikkunni
Fréttir
Í gær
Þetta eru vinsælustu pizzaáleggin á Íslandi