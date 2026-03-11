Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“

Erlendur áhrifavaldur ákvað að ögra skynseminni og hjóla hringinn í kringum Ísland um miðjan vetur. Á Norðurlandi lenti hann í hrakningum og þurfti að sofa í fjárhúsi.
Áhrifavaldurinn, sem kallar sig Erat11, lýsti reynslunni í myndbandi á Youtube undir yfirskriftinni „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins.“
„Frá því að ég heyrði fyrst um Ísland langaði mig til þess að heimsækja það,“ sagði Erat. „En ekki á hinn hefðbundna hátt, á bak við rúðu í bílaleigubíl. Mig langaði til þess að vera þarna úti, að finna vindinn, þefa af saltinu í loftinu, og fara hægt í gegnum landslagið, draga það inn í mig. Svo ég ákvað að hjóla hringveginn.“
Fór hann að lesa sér til um landið og sá að umferðin er mjög mikil yfir sumarmánuðina. Hún var minni í desember og þá ákvað hann að halda í reisu sína. Færri bílar, rólegri vegir, en reyndar verra veður.
Spurðist hann fyrir á samfélagsmiðlinum Reddit hvort það væri góð hugmynd að gera þetta og svarið var einróma neikvætt. Hann væri ekki aðeins að koma sjálfum sér í hættu heldur einnig öðrum á veginum. Engu að síður lét hann slag standa. „Kannski hefði ég átt að hlusta,“ sagði Erat.
Til að byrja með gekk ferðalagið furðulega vel. Það var lítil umferð, heiður himinn, fallegt og friðsælt landslag.
En þegar hann nálgaðist Akureyri versnaði veðrið. Mótvindurinn var mikill, snjókoma og rigning jókst og það hægðist verulega á hjólreiðamanninum.
Þegar hann kom að Mývatni eyðilagðist glænýtt tjald sem hann hafði keypt. Hann hafði ekkert skjól.
Það var langt til Egilsstaða, um 200 kílómetra leið, en hann ákvað að reyna að komast þangað til þess að gera við tjaldið. Samkvæmt veðurspánni var von á stormi eftir tvo daga. En hann kom fyrr.
„Ég var þarna uppi á hálendinu, með ekkert tjald og margra kílómetra snæviþakta eyðimörk á milli mín og áfangastaðar míns,“ sagði Erat. Hann var í vonlausri stöðu.
Þá rakst hann á veitingastað og starfsfólkið þar benti honum á sveitabæ rétt hjá þar sem hann gæti fengið að leigja herbergi.
Hann kom að bænum um sólsetur og sá ljós í gluggunum. En það var enginn þar nema tveir vinalegir hundar og feimið hreindýr.
Hurðirnar voru læstar og veðrið var að versna til muna. Skafrenningur var mikill og stormurinn var augljóslega á leiðinni.
„Þegar ég gekk á milli bygginganna fann ég lítið fjárhús,“ sagði Erat. „Algjörlega örmagna, lagði ég dýnuna mína á heyið og sofnaði.“
Daginn eftir fann heimafólkið hinn hrakta Erat í fjárhúsinu. En honum var vel tekið og fékk að gista þar næstu nótt. Hann gerði við tjaldið sitt og hélt svo áfram sína leið. Hann kláraði hringveginn í kringum Ísland á 21 degi.