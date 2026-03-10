Þóra ráðin Kúltúrkveikja hjá Brandenburg

Brandenburg hefur ráðið Þóru Ólafsdóttur í stöðu Kúltúrkveikju, en um er að ræða nýtt lykilhlutverk sem styður við vaxandi áherslur fyrirtækisins á sköpun menningartengdra samskipta, skapandi auglýsinga og eftirminnilegra vörumerkja.
Hugmyndafræði Kúltúrkveikju hefur þróast innan Brandenburg undanfarin ár og byggir á þeirri sýn að brönd þurfi að taka virkan þátt í menningunni í stað þess að elta hana. Þetta er sérstaklega mikilvægt í heimi þar sem menning, samfélagsmiðlar og samtöl hreyfast hraðar en hefðbundnir miðlar.
Í tilkynningu kemur fram að Þóra er Brandenburg vel kunn þar sem að hún var áður hluti af markaðsdeild Nova sem Brandenburg hefur unnið með um árabil. Starfaði hún náið með skapandi teymi fyrirtækisins að fjölbreyttum verkefnum, til að mynda í samfélagsmiðlum, efnissköpun og viðburðum. Hún hefur því nú stigið inn í sjálft teymið.
Þóra er viðskiptafræðingur og ljósmyndari að mennt og kemur með víðtæka reynslu úr markaðsheiminum. Auk starfa hjá Nova hefur hún rekið eigið fyrirtæki þar sem hún sinnti samfélagsmiðlaumsjón og framleiðslu efnis fyrir fyrirtæki og stofnanir. Hún hefur aflað sér mikillar reynslu, innsæis og byggt upp öfluga færni í stafrænu efni ásamt getu til að virkja samfélög í kringum hugmyndir og vörumerki.
Kúltúrkveikjan innsýn inn í nýustu trendin
Hlutverk Kúltúrkveikju snýr að því að tengja saman helstu svið nútímamarkaðssetningar: efnissköpun, áhrifavalda, samfélög, viðburði, samfélagsmiðlastefnu, innsýn í nýjustu trendin og nýjar birtingarleiðir. Markmiðið að skapa hugmyndir sem taka þátt í menningunni og kveikja samtal í kringum brönd.
„Flest fyrirtæki eru bara að tikka í ákveðin box og birta mikið af færslum sem innihalda lítið og það er oft ekkert sem situr eftir,“ segir Þóra. „Við viljum snúa þessu við og trúum því að með efni sem fær athygli breytum við færslum í samtal og samtali í samfélag. Þá hættirðu að elta menninguna og byrjar að skapa hana. Við höfum ákveðið að kalla það Kúltúrkveikju.“
Hugmyndir sem lifa í menningu
„Þóra veit hvernig á að byggja merkingarbær samskipti í heimi þar sem athygli er af skornum skammti. Það er nákvæmlega það sem við erum að gera með Kúltúrkveikju,” segir Bragi Valdimar Skúlason, framkvæmdastjóri Brandenburg. „Hún kemur inn á tíma umbreytinga þar sem Kúltúrkveikja er orðin þýðingarmikil í nálgun Brandenburg til að fanga athygli fólks með nýjum leiðum.“
„Í dag vinna bestu bröndin ekki bara með hefðbundnar auglýsingar; þau verða að taka þátt í menningunni sjálfri eða kveikja í henni. Við erum farin að sjá aukningu á því erlendis,“ segir Arnar Halldórsson, sköpunarstjóri Brandenburg. Pinky Pop frá Orku er gott dæmi um það; allt í einu voru bleikar hárkollur út um allt og hugmyndin farin að lifa í menningunni sjálfri. Kúltúrkveikja er okkar leið til að tryggja að hugmyndir muni ekki bara haka í box í hafsjó af efni, heldur muni þær skapa samtal sem lifir áfram. Eða kveikir í,“ bætir hann við.
Að sögn Þóru er spennandi að ganga til liðs við fyrirtæki sem hún þekkir bæði vel og hefur unnið náið með.
„Brandenburg hefur ávallt verið leiðandi í hugmyndavinnu og skapandi nálgun. Ég hlakka til að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu og þróa Kúltúrkveikju áfram með verkefnum sem skapa tengingu við menningu og hafa raunveruleg áhrif.“
Brandenburg er íslensk auglýsingastofa sem sérhæfir sig í hugmyndavinnu, stefnumótun og skapandi lausnum fyrir vörumerki. Hjá fyrirtækinu starfa um 30 sérfræðingar á sviði hönnunar, hugmyndavinnu, texta og strategíu. Stofan vinnur náið með viðskiptavinum að þróun og framkvæmd markaðsverkefna frá fyrstu hugmynd til birtinga og eftirfylgni. Birtingar, miðlun og ráðgjöf eru jafnframt unnin í samstarfi við birtinga- og ráðgjafafyrirtækið Datera.
Brandenburg hefur hlotið fjölda viðurkenninga fyrir skapandi störf og er meðal áhrifamestu auglýsingastofa landsins.