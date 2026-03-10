Rannsókn á brunanum í Gufunesi lokið – Hleðslutæki líklegur sökudólgur

Samkvæmt niðurstöðu eldsupptakarannsóknar tæknideildar lögreglu er talið líklegast að eldsupptök hafi orðið út frá hleðslutæki fyrir lyftara, en tveir lyftarar voru í sambandi og hleðslu þegar eldurinn kviknaði.
Engin merki fundust um íkveikju eða gáleysi með eldhvetjandi efni.
Mikill eldur logaði í skemmunni og sást reykurinn víða á höfuðborgarsvæðinu. Voru íbúar í nágrenninu hvattir til að loka gluggum. Skemman sem um ræðir var í eigu Reykjavíkurborgar og hafði fyrirtækið True North haft hana til umráða þar sem geymdir voru leikmunir.