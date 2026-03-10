Nýir eigendur að Hamborgarafabrikkunni

Félagið Hringanes ehf. hefur selt Hamborgarafabrikkuna úr rekstri sínum. Þetta staðfestir María Rún Hafliðadóttir, framkvæmdastjóri Hringaness, í samtali við DV.
Nýr eigandi er félagið Sjófang, sjávarútvegsfyrirtæki sem hefur verið í rekstri frá árinu 1958 og er með kennitölu frá árinu 1969. Eigandinn, Jón Örn Jakobsson, segir í samtali við DV, að daglegur rekstur verði í höndum tengdasonar hans og dóttur. Það eru þau Álvaro Montenegro og verðlaunarkitektinn Hulda Jónsdóttir hjá stofunni HJARK.
Álvaro segir í stuttu spjalli við DV að þau hjónin séu rétt að ná áttum í rekstrinum enda stutt síðan kaupin gengu í gegn. Hamborgarafabrikkann, sem þeir Sigmar Vilhjálmsson og Jóhannes Ásbjörnsson stofnuðu árið 2010 og ráku með miklum glæsibrag, má muna sinn fífil fegurri, en aðeins er eftir einn veitingastaður í keðjunni, við Höfðatorg. Segir Álvaro að hann hafi upplifað er hann tilkynnti um kaupin á Facebook að margir töldu staðinn hafa verið lagðan niður.
Segir Álvaro að öll markaðssetning Hamborgarafabrikkunnar hafi legið niðri í langan tíma og fyrsta verkefni hans verði að bæta þar úr. Hann hefur mikla trú á staðnum og lýst afar vel á hverfið sem er hlaðið fjölbreyttum vinnustöðum.
Má búast við því að spennandi nýjungar verði kynntar í rekstri Hamborgarafabrikkunnar á næstu mánuðum.