Kynna til sögunnar nýja tryggingavernd hér á landi fyrir fólk í ofbeldissamböndum

„Vinnustaðurinn getur stundum verið eina reglubundna snerting þolanda við samfélagið fyrir utan heimilið. Rannsóknir sýna að þolendur ofbeldis í nánu sambandi geta veigrað sér við að breyta aðstæðum, meðal annars vegna ótta við að þurfa að vera fjarverandi frá vinnu og að stefna fjárhagslegu öryggi sínu í hættu,“ segir í tilkynningunni.
Þá er bent á að með stuðningsleyfi geti atvinnurekendur fengið bætur fyrir launað leyfi starfsmanns í allt að tvær vikur, þannig að starfsmaður getur frekar breytt aðstæðum sínum án þess að óttast tekjutap.
„Stuðningsleyfi bætist við fjórar mismunandi fyrirtækjatryggingar; slysatryggingu launþega, slysatryggingu, sjúkra- og slysatryggingar og áhafnatryggingar, viðskiptavinum að kostnaðarlausu. „
Samhliða þessu mun Vörður, í samstarfi við Bjarkarhlíð miðstöð fyrir þolendur ofbeldis, bjóða upp á fræðslu fyrir stjórnendur, starfsfólk og almenning um hvernig megi þekkja merkin sem gætu birst á vinnustaðnum og hvernig sé best að bregðast við.
Um er að ræða fræðsluefni sem verður er aðgengilegt á vef Bjarkarhlíðar. Þá verður einnig haldinn opinn fundur þann 17. mars ásamt því að boðið verður upp á námskeið fyrir fyrirtæki. Öll fræðslan snýst um að auka þekkingu á vinnustöðum með það að markmiði að vinna gegn þeirri miklu samfélagsógn sem ofbeldi í nánum samböndum er.
„Stuðningsleyfi er framhald af vegferð Varðar að skoða betur tryggingarvernd út frá ólíkum hópum og finna nýjar leiðir til þess að stíga inn þar sem það raunverulega skiptir máli,“ segir í tilkynningunni.
Bent er á að Vörður hafi byrjað þessa vegferð í upphafi síðasta árs þegar neyðarvernd fyrir þolendur ofbeldis í nánu sambandi var bætt við í hefðbundnar heimilistryggingar og var sú vernd unnin í samráði við Kvennaathvarfið. Þá var meðgöngu- og foreldravernd bætt við hefðbundnar sjúkdómatryggingar fyrir verðandi mæður og foreldra á síðasta ári, báðar viðbæturnar eru án aukakostnaðar fyrir viðskiptavini.
,,Ofbeldi í nánum samböndum er samfélagslegt mein sem varðar okkur öll. Með aukinni fræðslu getum við frekar stutt við og aukið líkur á að fólki takist að breyta aðstæðum sínum. Með stuðningsleyfinu er atvinnurekendum auðveldað að styðja við starfsfólk sitt í þessum aðstæðum. Það er mikilvægt að þekkja merkin og vita hvernig á að bregðast við ef grunur leikur á að einhver sé þolandi ofbeldis í nánu sambandi. Við hjá Verði erum staðráðin í að gera það sem við getum til að bæta tryggingavernd fyrir þolendur ofbeldis og hvetjum alla stjórnendur til að skrá sig á fræðslufund hjá Bjarkahlíð og læri að þekkja merkin” segir Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir, forstjóri Varðar trygginga.
,,Vinnustaðurinn er oft eini snerti flötur þolenda fyrir utan heimilið og við hjá Bjarkahlíð höfum séð hversu miklu máli það getur skipt þegar stuðningur frá vinnuveitendanum er fyrir hendi. Vegna þeirrar einangrunar sem margir þolendur verða fyrir í ofbeldissambandi er samstarfsfólk á vinnustað oft eina fólkið sem þolandi getur átt í samskiptum við. Fræðsla á vinnustaðnum skiptir öllu máli og að þolendur viti að þessi stuðningur sé í boði. Ásamt því skiptir það fjárhagslega öryggi sem fylgir stöðugu starfi oft sköpum þegar þolandi tekur ákvörðun um að reyna að komast út úr þessum alvarlegu aðstæðum.
Stuðningsleyfi Varðar er því merki um mjög mikilvæga samfélagslega ábyrgð og afar stórt skref í að formgera stuðning af hálfu vinnuveitenda. Einnig með því að opna umræðuna um þessa alvarlegu samfélagslegu ógn sem við berum öll ábyrgð á að takast á við. Stuðningsleyfi Varðar getur tryggt þolanda það mikilvæga svigrúm sem hann þarf til að leita sér hjálpar og stíga út úr svartnætti ofbeldis og hefja betra líf,“ segir Jenný Kristín Valberg, teymisstýra Bjarkahliðar.