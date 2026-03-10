Kristján Már beið ósigur í fyrstu orrustunni gegn Reykjavíkurborg

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur hafnað kröfu Kristjáns Más Unnarssonar, fréttamanns á miðlum Sýnar, eiginkonu hans og nágranna þeirra um að framkvæmdir Reykjavíkurborgar við leikskóla sem er skammt frá heimilum þeirra í Árbæ verði stöðvaðar á meðan kærur þeirra vegna framkvæmdanna er til meðferðar hjá nefndinni. Í kæru hjónanna er borgin sökuð um að hafa beitt blekkingum.
DV fjallaði um kæruna fyrir helgi en Kristján Már er fyrir löngu orðinn landsþekktur fyrir fréttaflutning sinn á Stöð2 (sem nýlega fékk nafnið Sýn), Bylgjunni og Vísi.
Fréttamaður kærir framkvæmdir á leikskólalóð í Árbænum – Telur borgina beita blekkingum
Snýst kæran um framkvæmdir sem snúa í orði kveðnu að því að koma fyrir færanlegum kennslustofum og tengibyggingu á lóð leikskólans. Borgin taldi ekki þörf á grenndarkynningu þar sem framkvæmdin væri í samræmi við hverfisskipulag frá árinu 2019. Hjónin telja þó ljóst af umfangsmiklum lóðarframkvæmdum sem var ráðist í eftir áramótin að eitthvað meira standi til en að reisa kennslustofur sem eigi eingöngu að standa tímabundið. Þar af leiðandi væri borgin að beita blekkingum. Vilja hjónin meina að byggingar á leikskólalóðinni verði til þess fallnar að varpa skugga á lóð þeirra og girða fyrir útsýni. Skuggavarp og skert útsýni sé til þess fallið að rýra verðmæti fasteignar þeirra.
Nágranni hjónanna, íbúi og eigandi í næsta húsi, hefur einnig lagt fram kæru vegna framkvæmdanna en í úrskurði nefndarinnar kemur fram að nágranninn krefjist þess að byggingarleyfið verði fellt úr gildi sem og að hverfisskipulag Árbæjar verði úrskurðað ógilt. Til vara sé þess krafist að fram fari grenndarkynning vegna byggingarframkvæmda á lóðinni. Hefur sú leið verið farin að sameina kærurnar tvær í eitt mál þar sem hagsmunir kærenda þóttu ekki standa í vegi fyrir því.
Fram kemur í úrskurðinum að á afgreiðslufundi byggingarfulltrúa Reykjavíkur 2. desember 2025 hafi verið samþykkt umsókn um byggingarleyfi fyrir tveimur færanlegum kennslustofum auk tengibyggingar sem ætlað sé að hýsa 24 börn og 5 starfsmenn á lóð leikskólans
Kærendur vísi til þess að hverfisskipulag Árbæjar heimili byggingu 220 fermetra færanlegra kennslustofa, en að þær framkvæmdir sem eigi sér stað á lóðinni bendi til að ekki sé ætlunin að reisa þar tímabundið mannvirki heldur varanlega byggingu sem sé ætlað að standa þar til framtíðar. Ekki sé skilgreindur byggingarreitur á umræddri lóð sem sé bagalegt í ljósi þess hve stutt sé í næstu íbúðarhús. Það sé lágmarkskrafa að framkvæmdir verði stöðvaðar og þær grenndarkynnar þar sem staðsetning mannvirkisins á lóðinni sé rökstudd.
Af hálfu Reykjavíkurborgar var þess hins vegar krafist að beiðni um stöðvun framkvæmda verði hafnað þar sem ekkert í gögnum málsins bendi til þess að annmarkar hafi verið á útgáfu hins umdeilda byggingarleyfis. Þá væri kærufrestur liðinn, enda hafi byggingarleyfið verið gefið út 13. janúar 2026 og hverfisskipulagið verið birt í B-deild Stjórnartíðinda 31. október 2019.
Í niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála um kröfuna um stöðvun framkvæmda á meðan kærurnar tvær, sem nú eru orðnar að einu máli, séu til meðferðar er minnt á að samkvæmt lögum fresti kæra til nefndarinnar almennt ekki réttaráhrifum hinnar kærðu stjórnvaldsákvörðunar nema að veigamiklar ástæður liggi þar að baki.
Í þessu máli sé um að ræða afturkræfar framkvæmdir og þar af leiðandi verði ekki talin knýjandi þörf á að stöðva þær á meðan málið er til meðferðar. Kröfunni var þar af leiðandi hafnað og framkvæmdirnar við leikskólann halda því áfram á meðan málið hefur sinn gang hjá nefndinni.