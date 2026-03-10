Kristinn vill vita hvaða íslenska áhrifafólk er í tengslum við Ronald Lauder – Náinn bandamaður Trump og Netanyahu

Kristinn Hrafnsson, ritstjóri WikiLeaks, segist vilja vita hverjir þeir áhrifamenn á Íslandi sem hafi verið í nánum tengslum við Ronald S. Lauder. Lauder er náinn bandamaður Donald Trump og Benjamin Netanyahu og er víst sá sem kom þeirri hugmynd hjá Donald Trump að Bandaríkin yrðu að eignast Grænland.
„Víða er fullyrt að það hafi verið milljarðamæringurinn Ronald S. Lauder, erfingi Estée Lauder snyrtivörurisans, sem kom þeirri hugmynd að hjá Donald Trump að hann yrði að eignast Grænland,“ segir Kristinn í færslu á samfélagsmiðlum. „Hann beri því mikla ábyrgð á þeirri alþjóðakrísu sem spratt af kröfu Trumps um eignarhald á Grænlandi.“
Kristinn bendir á að Lauder og Trump hafi verið nánir vinir síðan á áttunda eða níunda áratugnum. En hann er einnig náinn bandamaður Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Victor Orban, forsætisráðherra Ungverjalands.
Lauder þessi, sem er erfingi Estée Lauder snyrtivörurisans, er leiðtogi alþjóðasamtökum gyðinga, WJC, frá árinu 2007 og hefur margítrekað sakað fólk um gyðingahatur ef það hefur gagnrýnt framferði Ísraelsstjórnar, hvort sem það er vegna brota á alþjóðalögum eða vegna þjóðarmorðsins á Gaza ströndinni.
Tilgangur pistils Kristins er hins vegar að komast að því hvaða áhrifafólki hér á landi Lauder tengist. Lauder hefur sjálfur greint frá því að vera í góðum tengslum við áhrifafólk á Íslandi án þess að nefna nein nöfn.
„Lauder virðist einnig vera í nánum tengslum við áhrifafólk á Íslandi og í aðstöðu, að eigin sögn, til að beita hér þrýstingi,“ segir Kristinn og vísar í máls frá árinu 2015 þegar Reykjavíkurborg ákvað að sniðganga vörur frá Ísrael í sinni innkaupastefnu. „Aðgerðin var að mestu táknræn enda lítil viðskipti á milli Borgarinnar og Ísraels. Engu að síður varð allt vitlaust og WJC brást við með hárblásaranum,“ segir hann.
Ronald Lauder hafi þar gengið fremstur í flokki.
„Ronald Lauder hvatti íslensku ríkisstjórnina til að fordæma harðlega ákvörðun borgarinnar og grípa til aðgerða gegn sniðgöngunni. Hann bætti við að sniðgangan „gæti haft neikvæðar afleiðingar fyrir hið góða orðspor Íslands á alþjóðavettvangi“. Það þarf ekkert að fara í djúptúlkun til að sjá í þessu hótun, komandi frá milljarðamæringi og með jafn sterk pólitísk áhrifatengsl og hann hefur,“ segir Kristinn.
Upplýsingar um tengsl Lauder við Íslendinga komi fram í tilkynningu frá WJC frá þessu ári, 2015.
„Það er engum blöðum um það að fletta að erlend öfl reyna að hafa pólitísk áhrif á Íslandi hvort sem það eru MAGA liðar eða Ísraelistar (sem vitaskuld skarast talsvert). Í því ljósi væri áhugavert að vita hvaða áhrifamenn á íslandi eru í þessum „nánu tengslum“ við Ronald S. Lauder,“ segir hann að lokum.