fbpx
Þriðjudagur 10.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Kristinn vill vita hvaða íslenska áhrifafólk er í tengslum við Ronald Lauder – Náinn bandamaður Trump og Netanyahu

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 10. mars 2026 20:00

Ronald Lauder er sagður hafa kveikt áhuga Trump á hernámi Grænlands.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kristinn Hrafnsson, ritstjóri WikiLeaks, segist vilja vita hverjir þeir áhrifamenn á Íslandi sem hafi verið í nánum tengslum við Ronald S. Lauder. Lauder er náinn bandamaður Donald Trump og Benjamin Netanyahu og er víst sá sem kom þeirri hugmynd hjá Donald Trump að Bandaríkin yrðu að eignast Grænland.

Faðir Grænlandskrísunnar

„Víða er fullyrt að það hafi verið milljarðamæringurinn Ronald S. Lauder, erfingi Estée Lauder snyrtivörurisans, sem kom þeirri hugmynd að hjá Donald Trump að hann yrði að eignast Grænland,“ segir Kristinn í færslu á samfélagsmiðlum. „Hann beri því mikla ábyrgð á þeirri alþjóðakrísu sem spratt af kröfu Trumps um eignarhald á Grænlandi.“

Kristinn bendir á að Lauder og Trump hafi verið nánir vinir síðan á áttunda eða níunda áratugnum. En hann er einnig náinn bandamaður Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Victor Orban, forsætisráðherra Ungverjalands.

Lauder þessi, sem er erfingi Estée Lauder snyrtivörurisans, er leiðtogi alþjóðasamtökum gyðinga, WJC, frá árinu 2007 og hefur margítrekað sakað fólk um gyðingahatur ef það hefur gagnrýnt framferði Ísraelsstjórnar, hvort sem það er vegna brota á alþjóðalögum eða vegna þjóðarmorðsins á Gaza ströndinni.

Hárblásarinn á loft

Tilgangur pistils Kristins er hins vegar að komast að því hvaða áhrifafólki hér á landi Lauder tengist. Lauder hefur sjálfur greint frá því að vera í góðum tengslum við áhrifafólk á Íslandi án þess að nefna nein nöfn.

„Lauder virðist einnig vera í nánum tengslum við áhrifafólk á Íslandi og í aðstöðu, að eigin sögn, til að beita hér þrýstingi,“ segir Kristinn og vísar í máls frá árinu 2015 þegar Reykjavíkurborg ákvað að sniðganga vörur frá Ísrael í sinni innkaupastefnu. „Aðgerðin var að mestu táknræn enda lítil viðskipti á milli Borgarinnar og Ísraels. Engu að síður varð allt vitlaust og WJC brást við með hárblásaranum,“ segir hann.

Ronald Lauder hafi þar gengið fremstur í flokki.

„Ronald Lauder hvatti íslensku ríkisstjórnina til að fordæma harðlega ákvörðun borgarinnar og grípa til aðgerða gegn sniðgöngunni. Hann bætti við að sniðgangan „gæti haft neikvæðar afleiðingar fyrir hið góða orðspor Íslands á alþjóðavettvangi“. Það þarf ekkert að fara í djúptúlkun til að sjá í þessu hótun, komandi frá milljarðamæringi og með jafn sterk pólitísk áhrifatengsl og hann hefur,“ segir Kristinn.

Beita sér á Íslandi

Upplýsingar um tengsl Lauder við Íslendinga komi fram í tilkynningu frá WJC frá þessu ári, 2015.

„Það er engum blöðum um það að fletta að erlend öfl reyna að hafa pólitísk áhrif á Íslandi hvort sem það eru MAGA liðar eða Ísraelistar (sem vitaskuld skarast talsvert). Í því ljósi væri áhugavert að vita hvaða áhrifamenn á íslandi eru í þessum „nánu tengslum“ við Ronald S. Lauder,“ segir hann að lokum.

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 7 mínútum
Kristinn vill vita hvaða íslenska áhrifafólk er í tengslum við Ronald Lauder – Náinn bandamaður Trump og Netanyahu
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Bölvað basl fyrir lögregluna á Austurlandi – Sakborningur lét elta sig á röndum í rúma þrjá mánuði
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Lögreglan leitar að Heklu
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Moka inn peningum með því að veðja á stríðsátökin
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Svala segist standa með Hafdísi og sé sjálf þolandi sama manns
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Reyndi að taka á móti stórri kókaínsendingu á heimili sínu
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Dagur segir Miðflokkinn þurfa að gera hreint fyrir sínum dyrum vegna frétta um tengsl við MAGA hreyfinguna
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Mistökin sem við gerum í matvöruversluninni sem geta gert innkaupin enn dýrari

Mest lesið

Nýir eigendur að Hamborgarafabrikkunni
Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Berglind fengið nóg: Sýnir skuldastöðu sína eftir að hafa borgað af lánunum árum saman
Læknaneminn hélt hann væri í öruggu skjóli til að fremja brot sín – Það reyndist hinn mesti misskilningur

Nýlegt

Ung íslensk stúlka rænd á Tenerife – „Hágrátandi og miður sín“
Elín Auður varð fyrir hrottalegu einelti í Garðaskóla – Kölluð öllum illum nöfnum og mat kastað í hana
Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Minnist frægs föður síns með hjartnæmri færslu – „Hann finnur ekki fyrir sársauka lengur“
Hlaut vægan dóm fyrir að fela myndavél í kvennaklefanum – Hafði stundað þetta í fjögur ár
Fyrrum leikmaður Manchester City í ævilangt bann
Dagur segir Miðflokkinn þurfa að gera hreint fyrir sínum dyrum vegna frétta um tengsl við MAGA hreyfinguna
Gervigreindin raðar niður Evrópumeisturum komandi ára – Afar óvænt nafn á bikarinn í fyrsta sinn
Juventus horfir til Totttenham í leit að varnarmanni
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Þetta eru vinsælustu pizzaáleggin á Íslandi
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Rannsókn á brunanum í Gufunesi lokið – Hleðslutæki líklegur sökudólgur

Rannsókn á brunanum í Gufunesi lokið – Hleðslutæki líklegur sökudólgur
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Rósa ráðin verkefnastýra Jafnvægisvogar FKA
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Brynjar gagnrýnir ESB-rök Berglindar: „Dömubindið breytist ekki í gylltan borða“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Storytel lagði Björn Brynjúlf í deilu um Sönn íslensk sakamál

Storytel lagði Björn Brynjúlf í deilu um Sönn íslensk sakamál
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Notkun gervigreindar breiðist út meðal íslenskra fyrirtækja en markviss innleiðing og stefnumótun sjaldgæfari

Notkun gervigreindar breiðist út meðal íslenskra fyrirtækja en markviss innleiðing og stefnumótun sjaldgæfari
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Spyr hvort Skeggi verði rannsakaður
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir

Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Þóra ráðin Kúltúrkveikja hjá Brandenburg
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Náfrænka bæjarstjóra aftur hrakin frá störfum vegna óánægju – Fær nýja vinnu hjá bænum
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Skilorðsbundinn dómur fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás á Ölveri

Skilorðsbundinn dómur fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás á Ölveri
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Berglind fengið nóg: Sýnir skuldastöðu sína eftir að hafa borgað af lánunum árum saman

Berglind fengið nóg: Sýnir skuldastöðu sína eftir að hafa borgað af lánunum árum saman
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Kristján Már beið ósigur í fyrstu orrustunni gegn Reykjavíkurborg
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Kynna til sögunnar nýja tryggingavernd hér á landi fyrir fólk í ofbeldissamböndum
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum

Bogi Nils ósáttur við Eyjólf: Ráðherrar þurfi að tjá sig mjög varlega um skráð félög

Bogi Nils ósáttur við Eyjólf: Ráðherrar þurfi að tjá sig mjög varlega um skráð félög
Fréttir
Í gær
Dagur segir Miðflokkinn taka stöðu gegn almenningi – „Vaxtagreiðslur eru ótrúlega stór hluti af útgjöldum húseigenda“
Fréttir
Í gær
Þarf að bera vitni með meintan kvalara sinn í dómsalnum – „Þú fucking þorir ekki að svara“
Fréttir
Í gær
Meint hópnauðgun á Akureyri sögð einstaklega hrottaleg
Fréttir
Í gær

Meirihluti landsmanna er hlynntur þjóðaratkvæðagreiðslu

Meirihluti landsmanna er hlynntur þjóðaratkvæðagreiðslu
Fréttir
Í gær

Rafmagnað andrúmsloft á Alþingi – „Í guðanna bænum hættum þessu leikriti. Þetta er hjákátlegt“

Rafmagnað andrúmsloft á Alþingi – „Í guðanna bænum hættum þessu leikriti. Þetta er hjákátlegt“
Fréttir
Í gær
Sveitarfélög þurfa ekki að útvega grunnskólabörnum ritföng – Misvísandi skilaboð frá Hafnarfjarðarbæ
Fréttir
Í gær

Guðrún og Sigmundur Davíð sögðust vilja þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við ESB – „Ég treysti þjóðinni algerlega í þessu máli“

Guðrún og Sigmundur Davíð sögðust vilja þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við ESB – „Ég treysti þjóðinni algerlega í þessu máli“
Fréttir
Í gær
Hallgrímur lætur allt flakka um Miðflokkinn – „Það er ekkert fyndið við það“
Fréttir
Í gær
Lindex opnar í stað Útilífs í Smáralind
Fréttir
Í gær

Segir barn sitt hafa verið beitt mismunun í skólanum vegna uppruna síns

Segir barn sitt hafa verið beitt mismunun í skólanum vegna uppruna síns
Fréttir
Í gær

Ung íslensk stúlka rænd á Tenerife – „Hágrátandi og miður sín“

Ung íslensk stúlka rænd á Tenerife – „Hágrátandi og miður sín“
Fréttir
Í gær
Birgitta Líf komin í nýtt starf – „Spennandi að fá tækifæri“
Fréttir
Í gær
Helmingur ungra bandarískra ferðamanna ljúga um þjóðerni sitt – Hundsa fyrirmæli og valda vandræðum á Íslandi