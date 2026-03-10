Bölvað basl fyrir lögregluna á Austurlandi – Sakborningur lét elta sig á röndum í rúma þrjá mánuði

Erfiðlega gekk að fá pólskan mann til að mæta fyrir rétt á Austurlandi og svara til saka fyrir líkamsárás á dyravörð. Lögregla reyndi að handtaka hann og færa í dómsal en fann hann hvergi. Eftir tvo mánuði hafði maðurinn loks samband og gaf skýrslu í gegnum fjarfundarbúnað. Skammaði dómari hann og jók við sakarkostnað hans vegna þessa.
Dómurinn féll þann 3. mars síðastliðinn en var birtur í dag, 10. mars. Það er vegna líkamsárásar á dyravörð á skemmtistað árið 2023.
Þegar lögreglan kom á staðinn fann hún manninn, æstan og óviljugan að hlýða fyrirmælum. Þurfti að halda honum niðri til þess að róa hann. Var hann verkjaður í hendi og því farið með hann til aðhlynningar á sjúkrastofnun.
Daginn eftir kom dyravörður staðarins á lögreglustöð til þess að kæra ónafngreindan mann sem hafði veist að honum. En dyravörðurinn hafði fingurbrotnað í átökunum og fengið eymsli aftan á höfuð og háls eftir högg.
Fór svo að ákæra var gefin út á hendur manninum en hann harðneitaði sök. Voru vandræðin við að fá hann til að hlýða fyrirmælum ekki búin. Aðalmeðferð málsins hófst þann 13. október árið 2025 en maðurinn mætti ekki til skýrslugjafar þrátt fyrir boðun.
Fór lögregla að leita að manninum til þess að handtaka hann og draga fyrir dóm. Leitað var um morguninn en ekki fannst af honum tangur né tetur.
Var ákveðið að láta aðalmeðferðina halda áfram. Hafði fjöldi fólks ferðast um langan veg til þess að gefa skýrslu. Eftir það var aðalmeðferðinni frestað og tækifæri gæfist til þess að hafa hendur í hári mannsins og ná af honum skýrslu.
Skýrslutökur héldu áfram í málinu 16. og 30. október, það er af vitnum sem höfðu forfallast eða verið bætt við af aðilum máls en ekkert bólaði á sakborningnum sjálfum. Hafði lögregla ekki náð að handsama hann og verjandi ekkert náð sambandi við hann.
Þann 12. desember var svo boðað að haldið yrði áfram með málið þar sem maðurinn hafði loksins haft samband við verjanda sinn og óskað eftir að koma til skýrslugjafar. Þann dag yrði hann á Austurlandi.
Boðað var þinghald en aftur lét maðurinn ekki sjá sig. Náði verjandinn engu sambandi við hann og lögregla fann hann ekki á heimili sínu. Þurfti því að fresta málinu enn á ný til þess að lögregla gæti handtekið manninn og fært hann fyrir dóm. Það gekk þó ekki neitt og leið og beið.
Það var svo þann 26. janúar að maðurinn hafði loks samband við verjanda sinn, en þá var hann kominn til Póllands og vildi gefa skýrslu í gegnum fjarfundarbúnað. Var því loks hægt að krefja manninn um skýrslu þann 27. janúar. Reyndist aðalmeðferð í tiltölulega einföldu líkamsárásarmáli því vera þrír og hálfur mánuður.
Var maðurinn fundinn sekur og dæmdur til tveggja mánaðar skilorðsbundinnar fangelsisrefsingar til þriggja ára. Þar að auki var honum gert að greiða 1,75 milljónir króna í sakarkostnað.
Sagði dómari að málsvarnarlaun skipaðs verjanda mannsins hefðu verið nokkru meiri en annars hefði þurft að vera þar sem hann hefði lengi vel ekki mætt til aðalmeðferðar þrátt fyrir boð þar um. Þá hefði umfang málsins orðið meira og tímafjöldi sömuleiðis.