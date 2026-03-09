fbpx
Mánudagur 09.mars 2026

Fréttir

Ung íslensk stúlka rænd á Tenerife – „Hágrátandi og miður sín“

Ragna Gestsdóttir
Mánudaginn 9. mars 2026 11:03

Frá Los Cristanos á Tenerife. Mynd: Wikipedia

Anna Kristjánsdóttir, fyrrum vélstjóri og þekktasti Tenerife íbúi þjóðarinnar greinir frá því að í gær hafi hún komið að ungri íslenskri stúlku sem var rænd þar á eyjunni.

„Ég skrapp út á Babylon í gærkvöldi,“ segir Anna í daglegum pistli sínum á Facebook, en um er að ræða bar þar á Eyjunni þar sem Anna og fleiri Íslendingar halda oft til, hittast og spjalla um daginn og veginn.

Á Babylon hafi hún hitt vinapar og unga íslenska stúlku sem var „hágrátandi og miður sín.“

„Örfáum mínútum áður hafði karlmaður ráðist að henni og rænt hana hálsfesti sem hún hafði borið um hálsinn. Þetta var þó áður en skyggja tók rétt við tröppurnar frá stígnum Calle Paris og niður að hótelinu Atlantida. Antonio barþjónn á Babylon hringdi í lögregluna, en það var of mikið að gera til að þeir gætu sinnt þessu útkalli enda karnival í gangi þessa dagana. Skömmu síðar komu frænkur stúlkunnar á Babylon og varð af hinn ánægjulegasti kvöldfundur þrátt fyrir hræðilega byrjun á kvöldinu.“

