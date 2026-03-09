Hallgrímur lætur allt flakka um Miðflokkinn – „Það er ekkert fyndið við það“

Með færslu sinni birtir hann mynd af nokkrum þingmönnum flokksins; formanninum Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, varaformanninum Snorra Mássyni, þingflokksformanninum Sigríði Á. Andersen og þingkonunni Nönnu Margréti Gunnlaugsdóttur.
„Þetta er nýi Neiflokkurinn. Þau eru á móti öllu sem lagt er fram, á móti öllum málum og öllum nýjum hugmyndum, en taka aðeins undir með þeim sem vilja þröngva samtíðinni í bakkgír. Nýjum lágpunkti náði varaformaðurinn “ungi” um helgina þegar hann (auðvitað) bar blak af miðaldaviðhorfum og homófóbíu kaþólsku kirkjunnar. Og bættist þar enn við listann langa, flokkurinn berst nú jafn hart gegn samkynhneigðum, transfólki, útlendingum og borgarlínu, þjóðaratkvæði, ESB og grænlenska fánanum við Ráðhúsið. Þetta er nýja íhaldið, ískalt og grímulaust, alveg laust við virðuleg leiktjöld gamla íhaldsins, menningarlaust, rasískt og eineltisríkt, með Wintris í vasanum og alltaf til í málþóf fyrir milljarðamæringana okkar, vill konurnar aftur inn í eldhús og setur kynferðisbrotamanninn í fyrsta sæti.”
Færsluna birti Hallgrímur í morgun og er óhætt að segja að hún hafi vakið mikil viðbrögð, en þegar þetta er skrifað hafa hátt í 200 athugasemdir við skrifaðar við hana. Þar skiptist fólk í fylkinginar, eins og við var að búast, og segjast sumir taka heilshugar undir með Hallgrímir á meðan aðrir gagnrýna færslu hans harðlega.
„Öfgahægri og afturhald. Getur varla verið verra,“ segir leikarinn Pálmi Gestsson. „Þetta er hræðilega satt,“ segir svo í einni athugasemd. „Þessi flokkur er beint úr smiðju Trump. Allt sagt til að kaupa atkvæði og æsa upp lýðinn,“ segir í annarri.
„Miðflokkurinn hefur allavega ákveðið skemmtanagildi, það er þó nokkuð,“ segir í einni athugasemd en Hallgrími er ekki hlátur í huga. „Ef þú ert þolandi kynferðisofbeldis, transmanneskja, múslimi, hommi, lesbía, erlendur ríkisborgari eða almennt séð í minnihluta í samfélaginu er þér ekki skemmt, það er ekkert fyndið við það að sitjandi íslenskur alþingismaður skuli bera blak af kaþólskum presti í hommahatri sínu og almennri fávisku um mannlegt eðli.“
Svo eru margir sem koma Miðflokknum til varnar, en eins og kunnugt er hefur fylgi flokksins farið mjög vaxandi í skoðanakönnunum að undanförnu. „Eini alvöru flokkurinn,“ segir einn. „Ég tel þetta vara best flokk Íslands í dag,“ segir annar. Svo segir einn: „Greinilegt að X-M er á réttri leið fyrst HH er algjörlega búinn að missa það. Setjum X við M landi og þjóð til heilla.“