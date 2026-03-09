Dagur segir Miðflokkinn taka stöðu gegn almenningi – „Vaxtagreiðslur eru ótrúlega stór hluti af útgjöldum húseigenda“

Dagur B. Eggertsson, þingmaður Samfylkingar, segir Miðflokkinn taka sér stöðu gegn almenningi og almannahagsmunum. Nýlega gerði Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, lítið úr áhrifum vaxtalækkunar sem fylgir upptöku evru.
„Talsmenn Miðflokksins hafa nú loks samþykkt þá augljósu staðreynd að vextir á húsnæðislánum myndu lækka með aðild að Evrópusambandinu og upptöku evru,“ segir Dagur í færslu á samfélagsmiðlum. „. En hvað? Jú, þá er sagt að það skipti ekki neinu máli – því verð á húsnæði myndi þá hækka!“
Vitnar hann í ummæli Snorra á FM-957 þar sem hann gerði lítið úr áhrifum vaxtalækkunar sem fylgir upptöku evru. Vextir á húsnæðislánum á Íslandi eru frá 8 prósentustigum en í ríkjum sem nota evruna eru þeir 3,2 til 3,5 prósent.
„Miðflokkurinn er augljóslega kominn út í horn. Næsta skref hjá honum er væntanlega að – með sömu rökum – að hætta að stefna að lægri vöxtum og verðbólgu á Íslandi!,“ segir Dagur. „Ég held ólíkt þeim að – nær – allir húsnæðiseigendur á Íslandi styðji helmingi lægri vexti á lánum sínum og fyrirsjáanleika í fjármálum. Allir sem reka fyrirtæki líka. Lægri vextir eru líka gríðarlegt hagsmunamál leigjenda því vaxtagreiðslur eru ótrúlega stór hluti af útgjöldum húseigenda.“
Segir hann að málflutningur Snorra afhjúpi að Miðflokkurinn sé fyrst og fremst í flokkspólitískum slag en sé ekkert að hugsa um hag almennings.
„Lægri verðbólga og vextir eru nefnilega eitt klárasta dæmið um grundvallar almannahagsmuni sem ég kann,“ segir hann að lokum. „Ég hvet öll sem vettlingi geta valdið til að taka þátt í þessari umræðu og styðja að þjóðin fái vitneskju um hvað geti falist í aðildarsamningi að ESB með því að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í haust.“