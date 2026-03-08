Sigurður Ingólfsson er látinn

Sigurður Ingólfsson, skáld og lífskúnstner, lést á Landspítalanum aðfaranótt föstudags, í kjölfar veikinda.
Sigurður fæddist árið 31. júlí árið 1966, á Akureyri, þar sem hann ólst upp og lauk stúdentsprófi frá M.A. Hann fékkst við ritstörf, gaf út ljóðabækur og skrifaði leikrit, auk þess að vera ötull þýðandi.
Sigurður bjó í tíu ár í Frakklandi við nám og störf og aflaði sér doktorsgráðu í frönskum bókmenntum.
Hann bjó í 17 ár á Egilsstöðum og kenndi við Menntaskólann á Egilsstöðum.
Síðustu ævirárin bjó hann í Reykjavík.
Sigurður var litríkur karakter og átti viðburðaríka ævi. Hann greindi frá lífshlaupi sínu í helgarviðtali við DV árið 2022, sjá hér.