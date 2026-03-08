Ógnaði fólki með hnífi á skemmtistað

Maður var handtekinn á skemmtistað í miðborginni í nótt eftir að hann tók upp hníf og byrjaði að ógna fólki með honum. Hann lét ekki þar við sitja heldur beitti lögreglumann ofbeldi þegar á lögreglustöð var komið. Má hann því búast við ákæru fyrir brot gegn valdstjórninni.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Þar segir einnig frá því að maður var handtekinn í hverfi 105 fyrir að ógna vegfaranda með eggvopni.
Greint er frá tveimur líkamsárásum í Hafnarfirði. Í öðru tilvikinu var enginn handtekinn en í hinu voru tveir handteknir.
Einnig var maður handtekinn fyrir að standa í hótunum við unglingsstúlkur.