Sunnudagur 08.mars 2026

Ógnaði fólki með hnífi á skemmtistað

Ágúst Borgþór Sverrisson
Sunnudaginn 8. mars 2026 08:07

Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki með beinum hætti.

Maður var handtekinn á skemmtistað í miðborginni í nótt eftir að hann tók upp hníf og byrjaði að ógna fólki með honum. Hann lét ekki þar við sitja heldur beitti lögreglumann ofbeldi þegar á lögreglustöð var komið. Má hann því búast við ákæru fyrir brot gegn valdstjórninni. 

Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Þar segir einnig frá því að maður var handtekinn í hverfi 105 fyrir að ógna vegfaranda með eggvopni.

Greint er frá tveimur líkamsárásum í Hafnarfirði. Í öðru tilvikinu var enginn handtekinn en í hinu voru tveir handteknir.

Einnig var maður handtekinn fyrir að standa í hótunum við unglingsstúlkur.

