Egill spyr hvort hægt sé að sækja um hæli til að losna við ESB-umræðuna

Agli Helgasyni fjölmiðlamanni hrýs hugur við öllum þrætunum um ESB sem þjóðin á í vændum vegna fyrirhugaðrar þjóðatkvæðagreiðslu um hvort Ísland eigi að halda áfram viðræðum um aðild að sambandinu.
Egill skrifar á Facebook-síðu sína:
„Ég er ekki viss um að ég treysti mér að vera á Íslandi meðan þjóðin þrætir um ESB. Ætli sé hægt að sækja um hæli einhvers staðar tímabundið? Til dæmis í einhverju góðu ESB-ríki.“
Færslan vekur töluverðar umræður en Lommi Jón Arnarson segir:
„þetta verður löng umræða og ekkert nema umræða. þetta fer einsog með borgarlínuna, nýja stjórnarskrá og flugvöllinn.“