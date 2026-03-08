fbpx
Sunnudagur 08.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Egill spyr hvort hægt sé að sækja um hæli til að losna við ESB-umræðuna

Ritstjórn DV
Sunnudaginn 8. mars 2026 14:13

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Agli Helgasyni fjölmiðlamanni hrýs hugur við öllum þrætunum um ESB sem þjóðin á í vændum vegna fyrirhugaðrar þjóðatkvæðagreiðslu um hvort Ísland eigi að halda áfram viðræðum um aðild að sambandinu.

Egill skrifar á Facebook-síðu sína:

„Ég er ekki viss um að ég treysti mér að vera á Íslandi meðan þjóðin þrætir um ESB. Ætli sé hægt að sækja um hæli einhvers staðar tímabundið? Til dæmis í einhverju góðu ESB-ríki.“

Færslan vekur töluverðar umræður en Lommi Jón Arnarson segir:

„þetta verður löng umræða og ekkert nema umræða. þetta fer einsog með borgarlínuna, nýja stjórnarskrá og flugvöllinn.“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Egill spyr hvort hægt sé að sækja um hæli til að losna við ESB-umræðuna
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Sigurður Ingólfsson er látinn
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Fær að halda hundunum sínum eftir að bæjaryfirvöld á Akranesi gengu of langt
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Ógnaði fólki með hnífi á skemmtistað
Fréttir
Í gær
Björn hrekur fullyrðingu um afdrif sjávarauðlinda Íslendinga í ESB – „Munum við geta vaðið í gegnum áróðurinn?“
Fréttir
Í gær
Sakar Sigmund Davíð og Óla Björn um „ótrúlega ósvífna hræsni“
Fréttir
Í gær
Málningarþjónusta stefndi viðskiptavin þegar hann neitaði að greiða tvöfalt það sem um var samið
Fréttir
Í gær
Sænskir borgarar verða sóttir til Dubai – Forgangsröðunin gagnrýnd og hvatt til þess að herinn verði sendur

Mest lesið

Sigurður Ingólfsson er látinn
Nablinn segir frá 250 þúsund króna fjárfestingu sem var sú besta í lífi hans – Þurfti að hugsa sig vel um
Átti í ástarsambandi við 44 árum eldri mann – Hvað ætlaði hún sér?
Er hættulegt að drekka sódavatn daglega?
Sálfræðingur hefur efasemdir um andlega heilsu Trump – „Við erum með mann með heilabilun“

Nýlegt

Er hættulegt að drekka sódavatn daglega?
Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“
Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið
Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Neitaði að taka á sig launalækkun og hættir
Nablinn segir frá 250 þúsund króna fjárfestingu sem var sú besta í lífi hans – Þurfti að hugsa sig vel um
Björn hrekur fullyrðingu um afdrif sjávarauðlinda Íslendinga í ESB – „Munum við geta vaðið í gegnum áróðurinn?“
„Þetta er auðvitað geggjaður ferill“
City og Chelsea hafa áhuga á sama miðjumanninum
Fréttir
Í gær
Borgarlínan klýfur Sjálfstæðisflokkinn í borginni
Fréttir
Í gær

Arnar Helgi telur greiðslu fyrir p-stæði bæta aðgengi – „Fjárhagslegt hagsmunamál“

Arnar Helgi telur greiðslu fyrir p-stæði bæta aðgengi – „Fjárhagslegt hagsmunamál“
Fréttir
Í gær
Varað við eldingum á Höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Lýst eftir Marijus vegna handtökuskipunar
Fréttir
Fyrir 2 dögum

TVG-Zimsen kaupir Cargo Express

TVG-Zimsen kaupir Cargo Express
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fimmtán milljónum stolið af bargesti í Reykjavík eftir að þokkafull kona hafði tælt hann

Fimmtán milljónum stolið af bargesti í Reykjavík eftir að þokkafull kona hafði tælt hann
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Íslenskir fjárhundar í alvarlegu dýraníðsmáli – „Við viljum fá þessi dýr sem er verið að fara illa með og koma þeim á ástrík heimili“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þetta er sú stofnun sem Íslendingar bera mest traust til

Þetta er sú stofnun sem Íslendingar bera mest traust til
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Laufeyland opnar í takmarkaðan tíma – Stemning og upplifun fyrir alla aðdáendur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vísbendingar um aðkomu Rússa að stríðinu í Miðausturlöndum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Barnaheill hefja neyðarsöfnun fyrir börn í Mið-Austurlöndum

Barnaheill hefja neyðarsöfnun fyrir börn í Mið-Austurlöndum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Opnar dyr að bernskuminningum Elísabetar

Opnar dyr að bernskuminningum Elísabetar
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Guðrún mjög ósátt eftir tíðindi dagsins
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Una Stef fékk tilboð um vel greitt gigg frá erlendu fyrirtæki og neitaði strax – „Hvers virði er röddin ykkar?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Kalon nýtt vörumerki fyrir heilsu- og íþróttasvið Icepharma 

Kalon nýtt vörumerki fyrir heilsu- og íþróttasvið Icepharma 
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Framkvæmdastjóri N1 svarar Degi: „Umræða um olíuverð þarf að byggja á gögnum og staðreyndum“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Einar tekur við af Birni sem ritstjóri DV – Ari ráðinn aðstoðarritstjóri
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Haukur lýsir áhyggjum sínum: „Enginn einn atburður myndi kosta þjóðina meira“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Gunnar Smári útskrifaður af sjúkrahúsi: „Líkast því að vera vakandi í eigin útför”

Gunnar Smári útskrifaður af sjúkrahúsi: „Líkast því að vera vakandi í eigin útför”
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Nýjar vendingar í eineltismálinu – Stúlkunni heitið vernd en forsprakkinn sýnir litla iðrun

Nýjar vendingar í eineltismálinu – Stúlkunni heitið vernd en forsprakkinn sýnir litla iðrun
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sláandi aukning á áfengistengdum innlögnum á Landspítala – Læknar vara mjög við því að auka aðgengi að áfengi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sakfelldur fyrir ofbeldi gegn barni: Barði stúlkuna með belti í læri

Sakfelldur fyrir ofbeldi gegn barni: Barði stúlkuna með belti í læri
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Jón Gnarr svarar skrifum Sifjar fullum hálsi og af mikilli hæðni – „Kannski hef ég sjálfur gerst sekur um hugsunarglæp?“ 
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Arkitekt dauðans sendi yfir 500 skilaboð á Tinder – Vefleit sýnir viðurstyggilegt klám tengt pyntingum og nauðgunum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hryllingurinn í Reykholti: Júdókappi og garðyrkjufræðingur á sjötugsaldri á meðal sakborninga

Hryllingurinn í Reykholti: Júdókappi og garðyrkjufræðingur á sjötugsaldri á meðal sakborninga
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Örorkulífeyrisþegum fækkað eftir innleiðingu nýs kerfis

Örorkulífeyrisþegum fækkað eftir innleiðingu nýs kerfis
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gufunesmálið: Verjendur vildu vita hvort endurlífgun á Hjörleifi hefði verið rétt framkvæmd
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vestmannaeyingur ógnaði lögreglumanni með hnífi