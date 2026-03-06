fbpx
Föstudagur 06.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Lýst eftir Marijus vegna handtökuskipunar

Ritstjórn DV
Föstudaginn 6. mars 2026 15:26

Marijus Sidavicius

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir Marijus Sidavicius, 45 ára, frá Litháen, en fyrir liggur staðfest ákvörðun um að verða við beiðni um afhendingu á honum til Litháen á grundvelli evrópskrar handtökuskipunar. Marijus er ekki talinn hættulegur.

Þau sem geta gefið upplýsingar um ferðir Marijus, eða vita hvar hann er að finna, eru vinsamlegast beðin um að hafa samband við lögregluna í síma 112. Marijus hefur til umráða gráan Ford S-Max með skráningarnúmerið IKR17 og er bifreiðarinnar einnig leitað.

Marijus er jafnframt hvattur til að gefa sig fram hjá lögreglu.

