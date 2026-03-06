Lýst eftir Marijus vegna handtökuskipunar

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir Marijus Sidavicius, 45 ára, frá Litháen, en fyrir liggur staðfest ákvörðun um að verða við beiðni um afhendingu á honum til Litháen á grundvelli evrópskrar handtökuskipunar. Marijus er ekki talinn hættulegur.
Þau sem geta gefið upplýsingar um ferðir Marijus, eða vita hvar hann er að finna, eru vinsamlegast beðin um að hafa samband við lögregluna í síma 112. Marijus hefur til umráða gráan Ford S-Max með skráningarnúmerið IKR17 og er bifreiðarinnar einnig leitað.
Marijus er jafnframt hvattur til að gefa sig fram hjá lögreglu.